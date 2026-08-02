Kaišiadoryse iškils globos namai

Kaišiadorių meras Šarūnas Čėsna sako, jog tai investicija ne tik į Kaišiadorių rajono infrastruktūrą, bet ir į bendruomenės gebėjimą pasirūpinti senyvo amžiaus gyventojais.
„Visuomenei senstant ir augant socialinių bei globos paslaugų poreikiui, svarbu užtikrinti, kad reikalinga pagalba būtų lengviau prieinama, teikiama šiuolaikiškoje ir žmogaus poreikiams pritaikytoje aplinkoje. Įgyvendinus projektą, rajono gyventojams bus sudarytos geresnės galimybės gauti kokybiškas ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugas arčiau namų“, – komentare BNS teigė Š. Čėsna.
Beveik 2,9 tūkst. kv. metrų ploto globos namuose numatoma įrengti kineziterapijos salę, muzikos ir kvapų terapijos kabinetus, druskų kambarį bei skaitmenizuotą pacientų stebėsenos sistemą.
Infrastruktūra bus pritaikyta asmenims su įvairiomis negaliomis, rašoma savivaldybės pranešime spaudai. Pasak miesto, taip bus mažinama priklausomybė nuo išorinių paslaugų teikėjų ir kuriamos naujos darbo vietos.
Šiuo metu rengiamas techninis projektas, metų pabaigoje jį parengus ir gavus statybų leidimą, bus ieškoma rangovo. Savivaldybė BNS teigė besitikinti kitų metų vasarą pradėti statybas.
Didžioji dalis darbų – 2,9 mln. eurų – bus finansuojama iš ES fondų, likusi dalis – savivaldybės lėšomis.
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