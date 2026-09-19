 Kalnų kvartale kuriama jauki erdvė bendruomenės susitikimams

Kalnų kvartale kuriama jauki erdvė bendruomenės susitikimams

2026-09-19 11:30 klaipeda.diena.lt inf.

Laužavietė su trinkelių danga ir suoliukais, skaidrus apsauginis tentas pavėsinei, krosnelė su kazanu, sulankstomi stalai ir kėdės, sūpynės „Gandro lizdas“, dviviečiai hamakai, sporto inventorius – taip patraukliai dabar atrodo atnaujinta Kalnų kvartalo (Raseiniai), bendruomenės susibūrimų erdvė, kurioje gyventojai galės susitikti, bendrauti, sportuoti, organizuoti renginius ir prasmingai leisti laisvalaikį.

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<span>Kalnų kvartale kuriama jauki erdvė bendruomenės susitikimams</span>
Kalnų kvartale kuriama jauki erdvė bendruomenės susitikimams / Kalnų kvartalo bendruomenės nuotr.

Geresnės sąlygos sudarytos įgyvendinus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamą projektą „Kalnų kvartalo bendruomeninės veiklos stiprinimas“.

Prie aplinkos atnaujinimo aktyviai prisidėjo patys bendruomenės nariai. Talkos metu buvo paruoštas pagrindas ir išklota apvali trinkelių aikštelė būsimai laužavietei, aplink ją puslankiu įrengti suoliukai. Sutvarkyta pavėsinė ir ją supanti teritorija, sugrėbti lapai, surinktos šakos ir kitos žaliosios atliekos. Suaugusiesiems atliekant sudėtingesnius darbus, aktyviai talkino ir jaunieji kvartalo gyventojai. Jie padėjo tvarkyti aplinką, o kartu su suaugusiaisiais surinko ir pakabino „Gandro lizdą“.

Tikimasi, kad atnaujinta erdvė taps jaukia susibūrimo vieta, kurioje vaikai, jaunimas ir kiti Kalnų kvartalo gyventojai galės turiningai leisti laiką, puoselėti kaimynystę ir kurti bendras tradicijas.

Šiame straipsnyje:
Kalnų kvartalas
Raseiniai
atnaujinta erdvė

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