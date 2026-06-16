KAM palikęs viceministras Godliauskas vadovaus naujai įsteigtai asociacijai

Kaip antradienį pranešė „Unicorns Lithuania“, asociacija įsteigta siekiant stiprinti Lietuvos nacionalinį saugumą ir visuomenės atsparumą nuo tradiciškai karinio gynybos supratimo pereinant prie kiekvieno piliečio įsitraukimu grindžiamo modelio.
Taip pat parengta studija, kurios išvados taps pagrindu tolesniam darbui: remiantis jomis, kartu su tarptautiniais gynybos ekspertais iki šių metų pabaigos bus kuriamas, testuojamas Lietuvai pritaikytas visuotinės gynybos modelis, paremtas geriausiomis Suomijos, Izraelio, Ukrainos, Švedijos ir kitų valstybių praktikomis.
Studiją parengė „New Generation Warfare Center“, o jos išvadas vertino buvę aukščiausių Suomijos, Izraelio, Korėjos Respublikos, NATO ir JAV gynybos struktūrų vadovai.
Studijos duomenimis, pilietinio įgalinimo indeksas Lietuvoje siekia 41 balą iš 100, pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms – 52 proc., o 70 proc. gyventojų nedalyvauja pilietinėse veiklose.
„Gynybos ekspertų vertinimu, visuomenės atsparumas ir valia priešintis yra strateginė valstybės galios forma, lemianti šalies gebėjimą išlikti ir veikti ilgalaikės krizės ar konflikto sąlygomis. Nors pastaraisiais metais Lietuva reikšmingai sustiprino karinius pajėgumus ir priėmė svarbius sprendimus dėl gynybos finansavimo, ilgalaikį valstybės saugumą lemia ir visuomenės, verslo bei bendruomenių gebėjimas veikti kartu“, – teigiama pranešime.
Asociacijos „Visuotinė gynyba“ vadovas T. Godliauskas teigia, kad visuotinė gynyba turi apimti visą valstybę – nuo institucijų iki kiekvieno piliečio.
„Asociacijos tikslas – pasiekti bendrą supratimą Lietuvoje, kad kiekvienas pilietis turi ginti valstybę, kaip ir valstybė turi ginti kiekvieną pilietį. Asociacija siekia padėti visuomenei, verslui ir organizacijoms pasirengti krizėms, stiprinti visuomenės atsparumą bei įgyvendinti Lietuvoje geriausias tarptautines visuotinės gynybos praktikas“, – pranešime cituojamas T. Godliauskas.
Asociacijos tikslas – pasiekti bendrą supratimą Lietuvoje, kad kiekvienas pilietis turi ginti valstybę, kaip ir valstybė turi ginti kiekvieną pilietį.
Asociacijos steigėjų teigimu, kokybiška visuotinė gynyba stiprina ne tik valstybės saugumą, bet ir socialinę bei ekonominę gerovę.
Pasak jų, tokių šalių kaip Izraelis, Suomija ar Pietų Korėja praktika rodo, kad gynybos poreikiai tampa paskata technologinėms inovacijoms, aukštos pridėtinės vertės pramonės plėtrai ir naujų eksporto rinkų kūrimui.
„Visuotinė gynyba duoda dvi lygiavertes naudas – ne tik saugumą, bet ir gerovę žmonėms. Saugumas nuo išorinio priešo yra dažniausiai minima nauda, tačiau kita jos pusė – socialinis ir ekonominis poveikis: mažesnė socialinė atskirtis, stipresnės bendruomenės, naujos darbo vietos, savivaldybių ir verslo pajamos bei inovacijos, kurios gali būti eksportuojamos. Jei to nepadarysime patys, niekas už mus to nepadarys“, – teigia vienas iš asociacijos steigėjų, „Vinted“ bendraįkūrėjas Mantas Mikuckas.
Pirmiausia asociacija dėmesį skirs trims kryptims: visuomenės ir organizacijų įtraukimui į visuotinę gynybą, jų atsakomybių ir praktinio pasirengimo stiprinimui, visuomenės atsparumo bei socialinės sanglaudos didinimui, taip pat pažangiausių Suomijos, Ukrainos, Izraelio ir kitų valstybių praktikų pritaikymui Lietuvos poreikiams. Šios kryptys bus testuojamos pilotinėse iniciatyvose ir, pasiteisinus, diegiamos plačiau.
Asociacija kviečia prie iniciatyvos jungtis verslo organizacijas, nevyriausybinį sektorių, bendruomenes ir piliečius. Pasak iniciatorių, visuomenės atsparumas gali būti stiprinamas tik tada, kai atsakomybę už valstybės saugumą prisiima visa visuomenė.
Asociacijos steigėjai – asociacija „Unicorns Lithuania“, asociacija „Stiprūs kartu“, vadovaujama Edmundo Jakilaičio, Mantas Mikuckas, Arnas Stuopelis, Rytis Laurinavičius ir Jonas Tamulis.
Asociacija „Visuotinė gynyba“ vienija verslo, technologijų, pilietinės visuomenės ir nacionalinio saugumo ekspertus, siekiančius stiprinti Lietuvos pasirengimą krizėms ir ilgalaikį visuomenės atsparumą. Asociacijos veikla orientuota į visuotinės gynybos principų įgyvendinimą, piliečių ir organizacijų įtraukimą bei geriausių tarptautinių praktikų perkėlimą į Lietuvą.
Kaip rašė BNS, šalių susitarimu T. Godliauskas KAM paliko birželio pradžioje. Kaip viceministras T. Godliauskas kuravo visuotinės gynybos klausimus, jis pareigas ėjo ir dabartinio ministro Roberto Kauno pirmtakės Dovilės Šakalienės kabinete.
Prieš tai T. Godliauskas buvo prezidento Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.
T. Godliauskas daugiau nei 20 metų dirbo Lietuvos kariuomenės karininku įvairiuose Lietuvos kariuomenės struktūriniuose padaliniuose ir štabuose. Jis yra apsigynęs magistro laipsnį Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, studijavo karybą Jungtinėse Valstijose bei Vokietijoje.
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