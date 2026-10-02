KAM: Vokietijos brigados perkėlimas į Lietuvą – sklandus

Kaip penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), vienuoliktą kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkėlimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą.
Galutinės plano detalės bus aptartos ir suderintos planavimo konferencijoje lapkričio mėnesį, tačiau pateiktame perkėlimo plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 metų antrąjį pusmetį tam, kad iki kitų metų pabaigos į Lietuvą būtų perkelta pilną kovinį pajėgumą pasiekusi Vokietijos brigada.
„Vokietijos ir Lietuvos įsipareigojimas Europos saugumui virsta realybe – Vokietijos brigados kariai jau yra Lietuvoje, o jų skaičius nuosekliai auga. Vokietijos brigada į Lietuvą bus perkelta laiku, laikomės aiškaus plano, iš savo pusės darome viską, kad neliktų jokių kliūčių šiam istoriškai svarbiam žingsniui“, – pranešime cituojamas ministras Robertas Kaunas.
Pasak KAM, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2 tūkst. karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5 tūkst.
Nuolatinė brigados dislokacijos vieta bus Rūdninkų karinis poligonas, kuriame plėtojama brigadai reikalinga infrastruktūra. Pirmojo etapo darbai artėja link pabaigos, o antrojo etapo darbai įsibėgėja – kyla pastatai, vystomi inžineriniai tinklai, modernūs šaudyklų kompleksai, kita infrastruktūra.
Infrastruktūra plečiama ne tik Rūdninkuose, Rukloje jau baigta statyti nuolatinė logistikos aikštelė, netrukus įsibėgės ir Aukštutinės Neries terasos darbai.
Be to, vystomi logistikos objektai kitose Lietuvos vietovėse, kad būtų užtikrintas sklandus brigados įsikūrimas ir pasiekta pilna kovinė parengtis.
Lietuva ir Vokietija taip pat apdovanojo prie brigados dislokavimo prisidėjusius asmenis.
Krašto apsaugos sistemos medaliu civiliams „Už nuopelnus“ apdovanota Vokietijos gynybos ministerijos ryšio biuro Lietuvos krašto apsaugos ministerijai vadovė Peggy Grosse.
Apdovanojimas skirtas už nuopelnus ir asmeninį indėlį vystant Vokietijos brigadai skirtus karinės infrastruktūros objektus.
KAM Logistikos departamento Infrastruktūros valdymo skyriaus viršininkui Arvydui Gruodžiui įteiktas Vokietijos gynybos ministro apdovanojimas.
Kaip rašė BNS, 2023 metais Vilniuje Vokietijos ir Lietuvos gynybos ministrai pasirašė bendrą veiksmų planą dėl Vokietijos kariuomenės brigados dislokavimo Lietuvoje.
Lietuvoje diegiama ukrainietiška akustinė dronų aptikimo sistema „SkyFortress“
Lietuvoje diegiama bandomoji „SkyFortress“ oro erdvės stebėjimo sistema – Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus, penktadienį pranešė KAM.
„Oro grėsmės keičiasi sparčiai, todėl sprendimus priimame atitinkamai. Užuot viską kūrę iš naujo, pritaikome Ukrainoje jau veikiančias sistemas. Taip nuosekliai stipriname visą oro gynybos grandinę: nuo oro erdvės stebėjimo iki oro grėsmių perėmimo ir neutralizavimo“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras R. Kaunas.
„SkyFortress“ papildo pirmąją šios grandinės etapą – stebėjimą: sistema dirbtinio intelekto pagalba aptinka ir seka žemai skrendančius dronus ar sparnuotąsias raketas“, – sako jis.
KAM nurodo, kad sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus.
Anot ministerijos, pagal šių metų vasarą pasirašytą sutartį numatytas ir jutiklių surinktų duomenų apdorojimas, akustinių ir radijo dažnių skaitmeninių parašų bibliotekų, paremtų neįslaptintais duomenimis, naudojimas bei personalo mokymai.
Sistemos testavimo metu bus vertinamos jos galimybės Lietuvoje aptikti ir atpažinti žemai skrendančius bepiločius orlaivius.
BNS rašė, kad rugsėjį Lietuvoje buvo numuštas iš Baltarusijos į Lietuvą įskridęs dronas, tą padarė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
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