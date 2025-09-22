Kandidatas į kultūros ministrus giminystės ryšiais susijęs su Remigijaus Žemaitaičio šeima

Tai per LRT laidą „LRT forumas“ patvirtino R. Žemaitaitis.
„Labai tolima giminaitė“, – teigė jis.
„Nemuno aušros“ pirmininkas patvirtino, kad I. Adomavičiaus žmona yra jo brolienės sesuo.
I. Adomavičiaus kandidatūra į kultūros ministrus pateikta socialdemokratams ir „aušriečiams“ apsikeitus atsakomybių sritimis. Lietuvos socialdemokratų partija iš „Nemuno aušros“ perėmė Energetikos ministeriją manais pasiūlydama Kultūros ministeriją.
Dėl kandidato tinkamumo eiti pareigas spręs prezidentas Gitanas Nausėda, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė šią kandidatūrą jau palaimino pateikdama kandidatą jam.
Naujausi komentarai