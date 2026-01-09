Kapčiamiesčio poligonas – naujas dezinformacijos taikinys: gąsdinimai kartojasi jau 10 metų

Apie dezinformacijos atakas prieš Kapčiamestyje planuojamą poligoną aiškino „Debunk EU“ vadovas Viktoras Daukšas.
– Kodėl, jūsų vertinimu, taip aktyviai puolamas Kapčiamiesčio poligonas?
– Tai nėra vien šio poligono klausimas. Tokios atakos vyksta jau apie 10 metų, ir kiekvieną kartą, kai Lietuvoje ar kitose NATO šalyse narėse vyksta karinės pratybos, jos yra organizuojamos. Siekis – diskredituoti NATO pajėgas, NATO kaip instituciją, kaip gynybinį aljansą. Matome tai kaip šabloną – kiekvieną kartą siekiama bauginti gyventojus, kad bus sugadinti keliai, kad neva tankai susidūrė su automobiliais ir panašiai. Arba pasakojama, kad mergaitė pagrobta ar sužeista. Tai yra tas pats šablonas, kuris kartojasi, ir dezinformacijos skleidėjai tą patį kurpalių jau 10 metų kartoja. Kadangi dabar kuriami nauji poligonai, vėl išnaudojamos tos pačios technikos, siekiant kurti paniką ir diskredituoti NATO.
– Bet ar šį kartą jūsų nenustebino tai, kad dabar jau įtraukiami ir miškai? Anksčiau lyg ir neteko girdėti, o dabar sakoma: „Iškirs visą mišką visoje poligono teritorijoje.“
– Ne, visiškai nestebina. Miškų tema dezinformacijos lauke dažnai buvo išnaudojama. Tiek jungiantis prie Europos Sąjungos buvo sakoma, kad bus iškirsti visi miškai, tiek kalbant apie įvairius reglamentus – esą vėl bus iškirsti miškai. Dabar tas pats sakoma apie poligoną. Tiesiog pasirenkamos temos, kurios žmonėms, piliečiams, skambėtų bauginančiai, ypač tiems, kurie nėra įsigilinę. Stengiamasi parinkti temą, kuri gąsdintų, keltų pyktį, todėl tai ir yra išnaudojama.
– Bet kiek tokiam puolimui, norom ar nenorom, talkina kai kurie politikai, pareikšdami netgi, kad poligonas Kapčiamestyje nereikalingas?
– Talkina, ir stipriai. Dezinformacijos veikėjų užduotis yra gąsdinti piliečius. Kai sukuriamos šios informacinės atakos, atsiranda politinių oportunistų, kurie stengiasi tai išnaudoti sau – politiniams taškams susirinkti. Tokiu būdu jie patys tampa tos pačios atakos dalimi.
– Kaip tada veikia žmogaus mąstymas? Kaip jis priima tokią informaciją, kai taikoma į jautriausias vietas, o dar ir politikas pakomentuoja, kad toks poligonas mums nereikalingas?
– Iš esmės nusitaikoma į tuos, kurie yra mažiau įsigilinę, gyvenančius regionuose ir aplink statomą poligoną. Bandoma sėti paniką, tokiu būdu siekiant sau naudos. Dalis dezinformacijos skleidėjų vykdo Kremliaus užduotis, dalis tai daro vedami populistinių tikslų ar siekdami save populiarinti. Tačiau iš esmės tai yra labai destruktyvi veikla – ji nepadeda, suvelia piliečiams galvas ir gali sukelti įvairių problemų.
– Tikriausiai net nekyla klausimas, ar reikia su tuo kovoti. Klausimas – kaip?
– Mūsų kova yra informuoti piliečius apie tai, kas iš tiesų vyksta. Dezinformacijos veikėjai stengiasi sukurti informacines aplinkybes, kad žmonės išsigąstų, bijotų. Mūsų darbas – informuoti piliečius, kad viskas vyksta tvarkingai, didelių incidentų nėra, ir parodyti, kaip tie melai yra konstruojami, kad piliečiai ilgainiui gebėtų juos patys atpažinti.
– Ukrainiečiai, stengdamiesi užbėgti dezinformacijai už akių, iš karto pasako, kad rusai kalbės vienaip ar kitaip. Jeigu pritaikytume ukrainietišką modelį, ar mums nereikėtų kalbėti apie tai, kiek tas puolimas dar gali didėti? Kokie nauji pramanai galėtų būti ir ką dar gali ištraukti dezinformacijos skleidėjai? Ar tai nebūtų savotiškas skiepas prieš dezinformaciją?
– Taip, ta technika vadinama „prebunking“, kai yra komunikuojama, ko galima tikėtis. Kremliaus naratyvai, ar kalbėsime prieš gegužės 9 dieną, ar kitas memorialines dienas, galime tiksliai pasakyti, kas bus komunikuojama, kokią dezinformaciją Kremliaus ruporai skleis ir panašiai. Lygiai taip pat ir su poligonu. Jeigu yra ruošiamasi naujam poligonui, akivaizdu, kokie naratyvai bus komunikuojami, kokios istorijos bus perduodamos, kokie naratyvai bus sukonstruojami. Tai yra absoliučiai prognozuojama, ir manau, kad informavimas vyksta tiek kariuomenėje, tiek Krašto apsaugos ministerijoje. Institucijos komunikuoja apie tai. Komunikacijos gal galėtų būti ir dar daugiau, bet tai vyksta.
