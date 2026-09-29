Kariuomenė įspėjo: plinta melagingi pranešimai

Melagingoje žinutėje pranešama apie esą universiteto rektoriaus potvarkį.
„Rugsėjo 30 d. pasirengimo pilietinei gynybai rėmuose visi studentai privalo atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių (Gedimino g. 19, Kaunas) patikslinti duomenis valstybės registruose. Patikslinus duomenis, visiems studentams vyks šaudymo, specialiojo rengimo ir taktinės medicinos pratybos, vadovaujamos Lietuvos šaulių sąjungos atstovo.
Po pratybų studentai, neturintys medicininių kontraindikacijų, privalo duoti kraujo sužeistiems Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariams.
Su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinanti dokumentą. Apie svarbias neatvykimo priežastis nedelsiant pranešti telefonu.
Studentams, neatvykusiems į šiuos renginius be svarbios priežasties, bus taikomos drausminės nuobaudos, įskaitant pašalinimą iš universiteto“, – rašoma žinutėje.
Lietuvos kariuomenė pažymėjo, kad Karo komendantūrų valdybos Karo prievolės ir komplektavimo tarnybą jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntė.
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