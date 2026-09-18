Kariuomenė neigia informaciją apie Rusijos naikintuvų pažeistą Lietuvos oro erdvę

„Informuojame, kad rusų orlaiviai nebuvo įskridę į Lietuvos oro erdvę. Jie skrido maršrutu Kaliningradas–Tarptautinė oro erdvė“, – penktadienį išplatintame pranešime nurodė kariuomenė.
Kariuomenė pabrėžė, kad tai buvo standartinė ir rutininė NATO oro policijos procedūra. Ji taikoma radarams užfiksavus orlaivius, skrendančius be atsakiklių, siekiant tiksliai nustatyti ir vizualiai atpažinti skrendantį orlaivį.
Kaip skelbta, ANSA pranešė, kad ketvirtadienio popietę du Italijos karinių oro pajėgų Oro operacijų grupės „Baltic Thunder III“ naikintuvai „Eurofighter F-2000“ pakilo iš Šiaulių aerodromo, vykdydami NATO oro gynybos misiją Aljanso rytiniame flange, dviem Rusijos kariniams lėktuvams pažeidus oro erdvę.
Operacija buvo koordinuojama per NATO Jungtinį oro operacijų centrą Ydeme, Vokietijoje.
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