Kariuomenė ramina: papildomų veiksmų dėl tokių pasisakymų imtis nereikėtų

„Dėl sklandančio rusijos propagandisto pasisakymo apie Lietuvą kaip taikinį primename, kad rusijos mėginimai visomis išgalėmis bauginti kaimynines valstybes, priešiškai retorikai išnaudojant visus įmanomus NATO valstybių veiksmus ar sprendimus, yra įprastas šios šalies veikimo būdas ir bauginimo taktika, praktiškai jau natūrali reakcija į bet kokią mus stiprinančią veiklą. Papildomų veiksmų dėl tokių pasisakymų imtis nereikėtų. Taip pat primename, kad visos NATO šalių kariuomenės be to, kad užsiima savo plėtra, yra pasirengusios kovoti šiąnakt, rytoj ar kada beprireiktų, nepriklausomai nuo to, kokius resursus jau turi, o kokių dar tik laukia. Šis priminimas labiau rusijai“, – penktadienį rašė Lietuvos kariuomenė.
Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“ – pagrindinis Kremliaus propagandos kanalas – paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną SKO, pranešė „Zerkalo“. Ji esą būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą, skelbė ELTA.
Visos NATO šalių kariuomenės be to, kad užsiima savo plėtra, yra pasirengusios kovoti šiąnakt, rytoj ar kada beprireiktų, nepriklausomai nuo to, kokius resursus jau turi, o kokių dar tik laukia.
„SKO“ Rusija vadina savo pradėtą karą su Ukraina.
Pasak naujienų portalo „Delfi“, penktadienio rytą publikuotas straipsnis buvo prieinamas apie tris valandas. Dabar „RIA Novosti“ skelbia, kad publikacija buvo pašalinta, nes jos turinys neva neatitinka nei redakcijos, nei Rusijos valstybinės politikos.
Priduriama, kad nors straipsnis šiuo metu jau ištrintas, jį cituoja kiti Rusijos leidiniai.
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