Kariuomenės vadas: praradome gerą poziciją

„Mes praradom galimybę kartu su kitomis šalimis geroj įsigijimo pozicijoj turėti iš tikrųjų labai plataus panaudojamumo platformą. Dabar tie pinigai bus išleisti esamų (orlaivių – BNS) „Spartan“ atnaujinimui, tačiau dienos pabaigoje vis tiek mes turėsim pirkti kažką kita“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė kariuomenės vadas.
„Kartais mes galbūt su savo lėšomis nebūtinai elgiamės taip, kaip turėtumėm iš verslo perspektyvos pusės“, – pridūrė jis.
Apie tai, kad Lietuva ketina įsigyti tris „Embraer C-390 Millennium“, viešai pranešta pernai birželio viduryje po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio.
Sausį VGT nusprendė atidėti naujų karinių transporto lėktuvų įsigijimą.
Skaičiuota, kad nauji „Embraer“ lėktuvai gali kainuoti apie 700 mln. eurų.
R. Vaikšnoro teigimu, dėl šių sprendimų „Spartan“ orlaiviai bus atnaujinami ilgiausiai septyneriems metams.
„Grubiai pasakysiu, atreanimuosim („Spartan“ orlaivius – BNS), bet vis tiek tiktai kokiems šešiems septyniems metams. Vis tiek po kurio laiko mums reikės žiūrėti naujų platformų“, – sakė jis.
Vado teigimu, didesnių pajėgumų „Embraer“ kariuomenei būtų pasitarnavę.
„Mes turėdami tokį orlaivį, kuris galėtų būti ore ir jame užpildyti kuru naikintuvus ir bombonešius, siųstume atgrasymo signalą, kad mes turim gebėjimą, ir kartais vieno lėktuvo turėjimas arba jo priskyrimas prie NATO misijų arba prie NATO pajėgumų atstoja kuopą arba batalioną“, – aiškino R. Vaikšnoras.
Kaip rašė BNS, galimą karinių transporto orlaivių „Embraer“ įsigijimą aiškinosi ir teisėsauga, tačiau prokuratūra ikiteisminį tyrimą gegužę nutraukė.
BNS rašė, kad į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl minėtų orlaivių įsigijimo rugpjūčio pabaigoje kreipėsi opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas bei tuometis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas.
Jie prašė patikrinti, ar Krašto apsaugos ministerijos sprendimai dėl maždaug 700 mln. eurų vertės orlaivių pirkimo nepriimti pažeidžiant pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar juos atliekant nepiktnaudžiauta tarnyba.
Kariuomenės vadas šią istoriją vadino „dideliu nesusipratimu“.
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