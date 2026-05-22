Kasčiūnas apie nutekintus duomenis: kyla rimtas klausimas dėl ministro Grikšo

Anot politiko, patirta kibernetinė ataka yra beprecedentis smūgis valstybei, dėl kurio bus prašoma šaukti neeilinį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdį.
„Lietuva susidūrė su beprecedente kibernetinės žvalgybos ataka. Buvo ne tik neteisėtai išgauti Registrų centro (RC) NT registrų duomenys, bet tai padaryta ir pasinaudojant Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) įstaigų administruojamomis sistemomis. Tai – dvigubas smūgis valstybei“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo L. Kasčiūnas.
„Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė ragina RC vadovą trauktis iš pareigų. To nepakanka. Kyla labai rimtas klausimas dėl galimybės toliau eiti pareigas ekonomikos ir inovacijų ministrui E. Grikšui, kurio reguliavimo srityje veikia ši valstybės valdoma įmonė“, – tikina Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas.
Anot Seimo opozicijos atstovo, tokių duomenų išgavimo būdu gali būti nustatomos asmenų gyvenamosios vietos, kurios gali būti naudingos vykdant hibridines atakas ar karo metu.
„Sugretinus šiuos duomenis su kita gauta informacija, galima suformuoti sekimo profilius, identifikuoti potencialius taikinius ir sudaryti išsamius taikinių duomenų rinkinius. (…) Kyla klausimas, ar nebuvo tikslingai renkami duomenys apie valstybės politikus, žvalgybos pareigūnus ir kitus asmenis“, – teigia L. Kasčiūnas.
„Prašysime sušaukti neeilinį Seimo NSGK posėdį bei pateikti visą reikiamą informaciją apie galimas grėsmes nacionaliniam saugumui. Taip pat reikalausime politinės atsakomybės ir iš kitų ministrų, kurių pavaldume esančios įstaigos galėjo būti panaudotos šioje operacijoje prieš Lietuvą“, – reziumuoja politikas.
Kaip skelbė Generalinė prokuratūra, ji pradėjo ikiteisminį tyrimą gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia nemažiau 111 tūkst. eurų. Premjerė I. Ruginienė bei ministras E. Grikšas dėl incidento ragina Adrijų Jusą trauktis iš RC direktoriaus pareigų.
RC savo ruožtu pabrėžė, jog jokie asmeniniai kontaktiniai duomenys incidento metu nebuvo nutekinti ir paragino gyventojus saugotis sukčių – atidžiai vertinti skambučius, laiškus ar bet kokius pranešimus, ypač susijusius su nekilnojamuoju turtu (NT).
(be temos)
(be temos)