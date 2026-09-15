Kaunas: drono neutralizavimo operacija truko apie 30 minučių

Pasak ministro, Lietuvos kariuomenė ir Karinės oro pajėgos įskridusį objektą aptiko nuo pat pirmos minutės ir perdavė informaciją NATO oro gynybos misijai. Italijos naikintuvai, anot jo, startavo greitai ir neutralizavo objektą.
„Lietuva sprendime dalyvavo nuo pat pirmos minutės, kadangi mūsų kariuomenė, mūsų karinės oro pajėgos detektavo įskridusį objektą, bendradarbiavo, perdavė informaciją NATO oro gynybos misijai. Oro gynybos misija – Italijos naikintuvai – startavo gana greitai ir neutralizavo objektą“, – antradienį LRT televizijoje kalbėjo R. Kaunas.
„Misijos trukmė iš esmės (…) truko kažkur apie 30 minučių, taip grubiai. Ir dabar tikslinamos visos aplinkybės, drono nuolaužos yra surinktos, bus atliekamas tyrimas“, – sakė ministras.
Jis pabrėžė, kad tiksliai įvertinti laiką nuo drono aptikimo iki jo neutralizavimo galima tik atkūrus visą įvykių chronologiją.
„Jeigu mes labai tiksliai žiūrėsime, tai reikia tada man pasiimti labai aiškią chronologiją, kad kiekvieną minutę aiškiai įvardyti“, – pridūrė jis.
Ministro teigimu, šiuo metu svarbiausia, kad objektas buvo aptiktas, gyventojai apie jį informuoti laiku, o NATO oro gynybos misija sėkmingai neutralizavo į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną.
„Mes turėtume orientuotis į bendrą principą šiuo metu ir suprasti, kad detekcija įvyko, mūsų piliečiai, mūsų gyventojai informuoti laiku, ir NATO oro gynybos misija sėkmingai neutralizavo į Lietuvą įskridusį objektą – droną, kuris buvo priešiškas“, – teigė ministras.
Drono nuolaužos jau surinktos, toliau aiškinamasi, koks buvo jo tikslas ir kas jį atsiuntė į Lietuvos ir NATO oro erdvę.
Kaip skelbta, antradienio naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse dėl pastebėto drono buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas, tikėtinas oro pavojus buvo atšauktas.
Droną numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai, jam sunaikinti buvo pasitelkta raketinė ginkluotė.
Nors pagal pirminę informaciją dronas galėjo būti neutralizuotas Alytaus rajone, ties Navasiolkų kaimu, kiek vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) patikslino, kad jis numuštas ties Pratkūnų kaimu Kaišiadorių rajone.
Preliminariais duomenimis, dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos.
R. Kaunas antradienio vakarą patvirtino, kad numuštas dronas turėjo sprogmenį. Jis buvo neutralizuotas.
Jo kilmė kol kas nėra aiški.
Ankstesnio drono incidento išvados bus pateiktos trečiadienį
R. Kauno sudarytos ekspertų darbo grupės išvados dėl sekmadienį galimai Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono incidento bus pateiktos trečiadienį, teigia ministras.
„Išvados bus pateiktos rytoj, kadangi ši diena buvo skirta naujausiam incidentui ir visas dėmesys buvo sukoncentruotas į itin naujausią incidentą. Rytoj mes aptarsime pateiktas darbo grupės išvadas ir pagrindinis mano noras yra tikslumas“, – LRT televizijai sakė R. Kaunas.
Ministro teigimu, tikslus įvykių atkūrimas leis įvertinti, ar reikia keisti kariuomenės veiksmų procedūras.
„Kadangi tikslumas leidžia mums peržiūrėti turimas procedūras, turimus algoritmus, mes juos galime patobulinti, pakeisti, kad mūsų piliečių saugumas didėtų, augtų ir kad mūsų valstybė būtų saugesnė“, – teigė jis.
R. Kaunas pripažino, kad pirmadienį apie ankstesnį incidentą pateikta informacija nebuvo pakankamai tiksli ir išsami.
„Tai ir norėtųsi susirinkti visą tikslią informaciją, kuri, deja, pirmadienį nebuvo pateikta labai tiksliai ir labai išsamiai. Tai yra techninis, procedūrinis dalykas, visgi tą informaciją mes susitikslinsime“, – pabrėžė ministras.
Kartu ministras neigė, kad dėl šio incidento yra kilę nesutarimų su Lietuvos kariuomenės vadu.
„Su kariuomenės vadu viską puikiai aptarėme, jokio priešiškumo šiuo atveju nėra, kaip čia buvo irgi spaudoje bandoma kažkaip tai eskaluoti. Tai darbinis procesas. Mūsų tikslas yra pagerinti turimas procedūras, kad mūsų piliečiai būtų saugesni“, – teigė R. Kaunas.
Mūsų tikslas yra pagerinti turimas procedūras, kad mūsų piliečiai būtų saugesni.
Sekmadienį Lietuvos kariuomenė pranešė, kad jų radarai ties Varėna užfiksavo Kaliningrado srities kryptimi judėjusią žymą. Tikėtina, kad objektas į Lietuvą pateko iš Baltarusijos ir vėliau kirto Lietuvos bei Kaliningrado srities sieną.
Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko, tai galėjo būti dronas. Jis žurnalistams tvirtino, jog versijos, kodėl į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo įskristi dronas, gali būti įvairios. Viena jų – tai galėjo būti nuklydęs dronas.
Ministras pirmadienį buvo išreiškęs nepasitenkinimą jam pateikta informacija apie incidentą ir paprašė ekspertų darbo grupės išsamiai išanalizuoti įvykio aplinkybes, sudaryti chronologiją bei įvertinti, kodėl buvo priimti vienokie ar kitokie sprendimai.
Tuo metu sekmadienį, po 13 val., Lietuvos kariuomenė ir NKVC dėl galimai į šalį įskridusio drono paskelbė oro pavojų Vilniaus rajone, Vilniaus mieste, Trakų rajone, Elektrėnų rajone buvo paskelbtas oro pavojus. Geltonas oro pavojaus statusas truko apie 40 minučių, vėliau oro pavojus buvo atšauktas.
Anot NKVC, objektui ore patikrinti buvo pasitelkti NATO naikintuvai. Galiausiai nustatyta, kad atžymos ore buvo ne dronas, o paukščių būrys.
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