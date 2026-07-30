Kauno klinikose mirusios mergytės senelis – žinomas tautodailininkas: bandė kurti Kvailių partiją

Tai, kad mirusios mergaitės senelis yra tautodailininkas Kazimieras (pavardė redakcijai žinoma – red. past.), patvirtino mergaitės mama. „Taip“, – atsakė ji, paklausta, ar jos vyro tėvas yra minimas menininkas.
„Nuostabus žmogus. Fantastiškas žmogus“, – apie savo uošvį naujienų portalui tv3.lt sakė mergaitės mama.
Senelis bandė eiti į politiką
2008 metais „Kauno diena“ paskelbė straipsnį apie šio tautodailininko skyrybas. Kaip tuomet rašė dienraštis, jo žmona tikino pavargusi gyventi nelengvą gyvenimą.
„Aplinkinius šeima labiausiai stebina savo elgesiu. Jie ištisus metus maudosi tvenkinyje – net žiemą, prasikirtę eketę. Jie rengia pagoniškas šventes ir domisi pagoniškais papročiais. Visus vaikus pagal pagoniškas apeigas krikštijo pats tėvas – dėl to ir jų vardai pagoniški: Ramutė, Ugnė, Milvydė, Vydūnė, Mantrimas, Mantvydas, Mintautas, Dievilas“, – rašė „Kauno diena“.
Aplinkinius šeima labiausiai stebina savo elgesiu.
Vienas iš vaikų – Mintautas – kartu su žmona susilaukė mergaitės. Vaikas gimė su Patau sindromu ir šią liepą mirė Kauno klinikose.
Ukmergės rajono meras, pažinojęs šeimą, pasakoja, kad ji išsiskyrė neįprastu gyvenimo būdu. Panašu, kad toks buvo ir senelis, Mintauto tėvas.
„Kazimieras <...> bandė siekti ir politinės karjeros – norėjo įsteigti Kvailių partiją. Pasak žmonos, jis turi ypatingų sugebėjimų – žiemomis gali ilgai bėgioti lauke nuogas ir nesušalti, apie namus gali sukurti energetinę aurą, saugančią nuo piktų kėslų turinčių žmonių“, – rašė „Kauno diena“.
Kazimieras yra gana žinomas drožėjas. Jis dalyvauja įvairiuose tautosakos renginiuose, moko kitus žmones medžio meno paslapčių.
Antradienį socialiniuose tinkluose išplito istorija apie tai, jog Vaiko teisių apsaugos ir įsivaikinimo tarnyba nusprendė paimti vaikus iš daugiavaikės šeimos, tarp kurių buvo ir miręs kūdikis.
Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas pasakoja, kad šeima yra linkusi gyventi neįprastą gyvenimo būdą, o save jie esą vadina „gamtos žmonėmis“.
Šią savaitę advokatė Dalia Jasevičienė „Facebook“ pasidalino vienos šeimos skaudžia netektimi. Kaip pasakoja advokatė, praėjusios savaitės penktadienį į ją kreipėsi sena pažįstama. Ji prašė pagalbos, ieškant konstruktyvios diskusijos su Vaiko teisių apsaugos skyriumi (VTAS).
Vaiko teisių gynėjai apgailestauja dėl įvykusios klaidos ir aiškina, kad informacija apie kūdikio mirtį buvo gauta po sprendimo priėmimo.
Šeima gyvena neįprastą gyvenimo būdą
Komentuodamas apie ukmergiškių šeimą, iš kurių vaikų teisės nusprendė paimti vaikus, Ukmergės rajono savivaldybės meras D. Varnas naujienų portalui tv3.lt teigė, kad šeima anksčiau šešerius metus gyveno socialiniame būste, iki kol 2025 m. spalio 7 d. šeima nutraukė sutartį socialiniame būste ir išvyko gyventi pas vyresnio amžiaus moterį, kuri viduryje miško turi sodybą.
D. Varnas taip pat pridūrė, kad šeima gyvena kiek kitokį gyvenimą nei įprasta.
„Jie gimdo namuose, nesinaudoja gydytojų paslaugomis, yra prieš skiepus. Jie save yra pasivadinę gamtos žmonėmis, gamtos vaikais. Tai jie taip ir gyvena, nes jie nelanko pagrindinių mokyklų, lanko vėjo mokyklas, nors ji oficialiai yra įregistruota, bet ten gal daugiau būreliai nei kažkokia ugdymo įstaiga.
Jie negyvena tokio gyvenimo, kaip 21 a. gyvename mes“, – komentavo Ukmergės r. meras.
D. Varnas taip pat sakė, jog su šeima jis yra bendravęs ir anksčiau, tačiau apie kitokį gyvenimo būdą tuo metu meras sako nežinojęs.
„Paskutiniu momentu, kai mergaitė atsidūrė ligoninėje, man tėtis pats paskambino, kad vaikų teisės nori paimti vaikus. Tada aš įsivėliau į šitą visą problemos sprendimą. Aš neturiu kompetencijų tokių, kaip vaikų teisės, bet pasidariau kaip koordinatorius, tai ir bendrauju ir su tėvais, ir su visomis kitomis institucijomis“, – aiškino Ukmergės r. meras.
Daugiavaikėje šeimoje gimė vaikas su Patau sindromu
D. Jasevičienė pasakoja, kad daugiavaikei šeimai gimė mergytė, turinti Patau sindromą.
„Klientė su savo vyru sukūrė meilės kupiną šeimą ir augina daug vaikų. Kai aš pati, turėdama šešis vaikus, sakau „daug“, tai ji turi tikrai daug vaikų. Šių metų gegužės pabaigoje jų šeimoje gimė dukrytė. Tačiau vaikelis gimė turėdamas Patau sindromą – tai retai su gyvybe suderinama būklė.
Mama kreipėsi į privačią kliniką, kur jai patarė, kaip galima bandyti prailginti vaiko gyvybės palaikymą, tačiau po labai sunkaus mėnesio vaikelio būklei prireikė Kauno klinikų reanimacijos“, – rašė advokatė D. Jasevičienė.
„Mergytei patekus į Kauno klinikas, pastarosios, neturėdamos nustatyto įgimto Patau sindromo, pamatė tik mažo svorio mėnesio amžiaus vaikelį ir suskubo apie neva „blogą mamą“ pranešti VTAS. O VTAS savo ruožtu suskubo mamą visų pirma nuteisti už tai, kad ji augina daug vaikų“, – rašė advokatė.
Anot D. Jasevičienės, po ilgos kovos mergytė mirė ligoninėje.
„[Mergaitė] ilgą laiką buvo intubuota, dėl to mamai buvo draudžiama vaikelį apkabinti. Tai emociškai ypač sunkus patyrimas bet kuriai šeimai, sąmoningai planavusiai ir laukusiai dar vieno šeimos spindulėlio“, – rašė D. Jasevičienė.
Vaiko teisės priėmė sprendimą paimti vaiką po jo mirties
Kaip pasakoja advokatė, praėjus dviem dienom po kūdikio mirties, VTAS pranešė, kad priėmė sprendimą paimti vaiką iš šeimos „nes neva mama vaiko nemaitino.“
„Šiandien matau VTAS sprendimą paimti vaiką iš šeimos, pagrįstą tik Kauno klinikų raštu, kuriame dar net nenustatytas, nediagnozuotas Patau sindromas, jau įvardytas mirties priežastimi“, – rašė D. Jasevičienė.
Advokatė priduria, kad VTAS taip pat mato poreikį atimti visus vaikus, nes mama, pasak jų, nebendradarbiauja su Tarnyba. Advokatė tikina, kad šeima nieko blogo vaikams nedaro. Pasak D. Jasevičienės, klientės šeima nevartoja alkoholio, tiki Dievu, o visi vaikai – kūrybingi ir groja.
„Vaikai gyvena apsupti meile ir gamta – tai daugelio šeimų siekiamybė turėti galimybę taip auginti savo atžalas“, – pasakojo advokatė.
„Taigi šiandien mama stovi prie savo vos dviejų mėnesių dukrytės karstelio ir manęs klausia: „Tai jeigu dabar į šermenis ateis VTAS, tai jie ir mirusį kūnelį paims?“ Iš VSV – vaiko situacijos vertinimo – panašu, kad taip: Vaiko teisių apsaugos tarnyba iš šeimos atima net ir mirusius vaikus“, – tęsė ji.
Pasak D. Jasevičienės, tarnybos darbas pagrįstas tik specialistų nuomone.
„Mano klientė šiandien kaltinama tuo, kad jos vaikas gimė turėdamas Patau sindromą ir kad ji augina daug vaikų. O aš, šiek tiek pažinodama šią sistemą iš vidaus, galiu pasakyti, kad tai Lietuvos vaikų ir šeimų oficialaus genocido vykdymo institucija. O kaip jūs vadinate šią oficialią įstaigą, veikiančią tik „mano nuomonės“ principu?“ – rašė D. Jasevičienė.
Pasak advokatės, trečiadienį VTAS kreipsis teismą, prašydama leisti paimti vaikus iš šeimos.
Vaiko teisės: medikai informavo apie kritinę būklę
Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba raštu pakomentavo, kad visi sprendimai taikomi tik gyvam vaikui, tad įvykus šiai tragedijai, jokie anksčiau priimti sprendimai kūdikio atžvilgiui nebegalioja.
Situaciją šiandien taip pat pakomentavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė. L. Baranauskienė išreiškė užuojautą kūdikio netekusiai šeimai.
„Vaiko teisių gynėjų vardu, reiškiame nuoširdžią užuojautą dėl mirusio kūdikio. Artimiesiems, šeimai kūdikio netektis yra didžiulis skausmas [...]“, – žurnalistams kalbėjo L. Baranauskienė.
Pasak skyriaus vedėjos, sprendimas dėl vaiko paėmimo priimamas visiškai kraštutiniais atvejais. Jeigu tėvai nebendradarbiauja su tarnyba, nepriima pagalbos, situacija nesikeičia ir vaikui išlieka grėsmė.
„Šios šeimos atveju yra priimtas sprendimas, kad vaikams yra būtina užtikrinti saugumą. Sprendimą priėmėme liepos 27 d., o apie kūdikio mirtį sužinojome tik liepos 28 d., apie tai, kad kūdikis mirė liepos 26 d., sekmadienį“, – žurnalistams kalbėjo L. Baranauskienė.
L. Baranauskienė tikina, kad skubos tvarka susitiks su Kauno klinikų atstovais ir peržiūrės informacijos pasikeitimo algoritmus.
„Svarbu pasakyti, kad tėvų tikėjimas, tėvų vertybės, gyvenimo įsitikinimai, požiūris į vaikų auklėjimą, yra visiškai tėvų pasirinkimas. Bet vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta. Tai yra prioritetas. Net jei vaikas serga sunkia, nepagydoma liga, jis turi teisę gauti reikiamą pagalbą, kad vaikas nepatirtų kančios“, – kalbėjo L. Baranauskienė.
Pasak L. Baranauskienės, sprendimas paimti visus vaikus buvo priimtas dėl to, kad manoma, jog jų gerovei yra kilusi grėsmė.
„Yra daugiau aplinkybių, kurios šiandien dienai suponuoja vaikų saugumo užtikrinimo poreikį. Vaikams yra kilusi grėsmė. Jų gerovei, emociniam saugumui, raidai [...] ir sveikatai“, – kalbėjo L. Baranauskienė.
L. Baranauskienė ragino tėvus bendradarbiauti su Vaiko teisėmis. Pasak jos, medikai Vaiko teises informavo, kad kūdikis buvo išsekęs, kritinės būklės ir jam buvo reikalinga skubi pagalba. Pasak Vaiko teisių atstovės, kol kas nėra kreiptasi į teismą.
Pasak skyriaus vadovės, ši šeima tarnybai buvo žinoma anksčiau.
„Buvo gauta keletas pranešimų ir iš sveikatos įstaigų dėl netinkamos vaikų sveikatos priežiūros užtikrinimo“, – sakė ji.
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