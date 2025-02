Keičiama civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymo ir apskaitos tvarka

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), pagal naują tvarką mobilizacijai svarbios įmonės ir organizacijos duomenis apie savo darbuotojus teiks per Sodros Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą. Be to, ši informacija automatiškai pateks ir į Krašto apsaugos informacinę sistemą, kurią matys ir Karo prievolės komplektavimo tarnyba.

„Sprendimas supaprastina ir išplečia visuomenės bei organizacijų supratimą apie jų vaidmenį atėjus dienai X. Tai leis būti geriau pasiruošusiems ir aiškiai žinoti, kurie asmenys ir įmonės bus įtraukti į civilinį mobilizacinį personalo rezervą“, – sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.

Anot ministerijos, į CMPR bus įtraukti tik tie asmenys, kurių veikla būtina mobilizacijos planuose numatytų veiksmų vykdymui. Tai reiškia, kad valstybei gyvybiškai svarbias funkcijas užtikrinantys asmenys jas privalės vykdyti ir paskelbus mobilizaciją.

Praėjusių metų vasarą buvo priimtas Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo pakeitimas, kuriuo buvo išplėsta civilinei mobilizacijos institucijai (CMI) pavaldaus subjekto sąvoka.

Šiuo metu į subjektų sąrašą įeina ir valstybės funkcijų užtikrinimui gyvybiškai svarbių sričių, tokių kaip elektros energijos, gamtinių dujų ir naftos produktų tiekimo veiklos tęstinumo, infrastruktūros funkcionavimas.