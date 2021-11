Kelių policija elektromobilį „Tesla“ grąžino atgal: užmiestyje atsiranda šiokių tokių nepatogumų

Pastarąja žinia trečiadienį pasidalyta socialiniame tinkle „Facebook“ esančiame „Lietuvos policijos“ puslapyje.

„Išbandėme „Teslą“ – visai patiko. Nors įsibėgėja labai jau greitai – nesudaužėme ir grąžinome tokią pačią, kokią gavome. Ačiū „Deals On Wheels LT“ už pasitikėjimą ir suteiktą galimybę“, – rašė šalies pareigūnai.

Mėnesį savo darbe išbandę elektromobilį, jie išsakė ir kelis svarbius pastebėjimus.

„Puiki dinamika, geras sukibimas su keliu, nėra problemų kažką pasivyti ar aplenkti. Pilnai įkrovus, mieste galima nuvažiuoti net 450 km, užmiestyje – daug mažiau. Be problemų įsikraudavo mūsų garaže per naktį. Automobilis – idealus patruliuoti mieste, labai tiktų palydoms iš anksto suplanuotu maršrutu. Išvažiavus iš miesto, atsiranda šiokių tokių nepatogumų – reikia iš anksto planuotis laiką, o važiuojant ilgesnį maršrutą įsivertinti, kur galima būtų pakeliui įkrauti“, – rašoma feisbuke.

Lietuvos policijos feisbuko nuotr.

Įraše pareigūnai nestokojo ir šmaikštumo. Pasak jų, nemažai sustabdytų vairuotojų šalia protokolo prašė ir nuotraukos atminčiai. O tik išvažiavus į maršrutą, automobilio nuotraukos labai greitai apskriedavo socialinius tinklus.

Tačiau vertindama išbandytą „Tesla Model 3“, vis dėlto, Lietuvos policija užsiminė, ko naudojantis tokia transporto priemone trūksta iki pilnos laimės – daugiau įkrovimo stotelių ir, aišku, mažesnės kainos ar didesnės nuolaidos.

„Šiuo metu policijos autoparke yra vienas elektromobilis, bet tikimės, kad ateityje jų atsiras ir daugiau“, – vylėsi pareigūnai.

Žinią, kad Kelių policijos pareigūnai sugrąžino mėnesiui jiems perduotą „Teslą“, asmeniniame socialinio tinklo „Facebook“ profilyje pranešė ir „Deals On Wheels LT“ įkūrėjas Laurynas Boguševičius. Jis taip pat pasidalijo keliomis išvadomis, kurias aptarė su pareigūnais. Be to, kas jau įvardyta anksčiau, vyras paminėjo, kad per naktį pakrovus elektromobilį, kaina už 100 km siekė du eurus. O tai esą penkis šešis kartus pigiau nei pildant transporto priemonės baką benzinu ar dyzeliu.

Primename, kad spalio 15 dieną Lietuvos kelių policijos tarnybai buvo neatlygintinai perduotas „Tesla“ automobilis, kurį policijos pareigūnai išbandė savo darbe.

Galimybę mėnesiui išbandyti šį automobilį suteikė „Deals On Wheels LT“, o „Ignitis Lietuva“ – galimybę nemokamai krauti automobilį jų stotelėse.