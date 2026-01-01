 Keturioms savivaldybėms perdavė gaisrinių automobilių

Keturioms savivaldybėms perdavė gaisrinių automobilių

2026-01-01 23:10
BNS inf.

Keturioms savivaldybėms Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) perdavė gaisrinių automobilių.

Keturioms savivaldybėms perdavė gaisrinių automobilių
Keturioms savivaldybėms perdavė gaisrinių automobilių / I. Gelūno / BNS nuotr.

Transporto priemones valdyti patikėjimo teise perduota Kauno, Alytaus, Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms.

„Perduotas turtas bus efektyviai panaudotas priešgaisrinei saugai organizuoti, bus pagerintas savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimas gaisrų gesinimo, gelbėjimo darbų ir kitomis priemonėmis, sustiprinta pirminių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų grandžių parengtis“, – teigia Vidaus reikalų ministerija.

Kauno rajono savivaldybei perduota automobilinė cisterna „MAN“, Alytaus – du gaisriniai automobiliai „DAF“ ir „IVECO“, o Lazdijams ir Varėnai – po vieną gaisrinis automobilis „IVECO“.

Priemones patikėjimo teise valdė PAGD, šiam turto perdavimui gruodžio viduryje pritarė Vyriausybė.

Šiame straipsnyje:
gaisriniai automobiliai
ugniagesių automobiliai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų