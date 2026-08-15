„Kodėl nieko nežinome?“: Balbieriškyje – nerimas dėl saugumo

Vietos bendruomenės atstovai sako pasigedę tiesioginio dialogo su valdžios institucijomis ir verslu dėl Ukrainos gynybos pramonės bendrovės planų.
Bendruomenės „Balbieriškis juda“ pirmininkas, Prienų rajono tarybos narys Algis Marcinkevičius BNS teigė apie Ukrainos įmonės ketinimus nieko nežinojęs iki ketvirtadienio maždaug 13 val., kai pasirodė žiniasklaidos žinutės.
„Pirma reakcija tokia ir buvo – kodėl mes nieko nežinome, kai jau, galima sakyti, įvykę?“ – kalbėjo A. Marcinkevičius.
„Man atrodo, visada geriau, kai kalbiesi ir vienaip ar kitaip yra erdvės pokalbiui. Dabar, kai baigtis nulemta, aiški, man tai primena Kapčiamiesčio variantą. Ten tarsi pasimokyta buvo, visi pripažino, kad komunikacijos stoka. Bet dabar vėl panašus objektas ir panaši problema, tai nežinau, kur grįžtame“, – sakė bendruomenės pirmininkas.
Kaip rašė BNS, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ir DEMZ vadovas penktadienį Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį, pagal kurią įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis.
Tikimasi, kad ši milijoninė investicija, kurios suma kol kas neįvardijama, sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone.
Kaip skelbta, Alytaus pramonės parke DEMZ numato gaminti metalines šaudmenų dalis, o 30,6 ha ploto sklype Prienų rajone, Ąžuolų kaime – statyti modernų amunicijos surinkimo cechą. Anksčiau šiame sklype planuota įrengti Šaulių sąjungos dronų treniruočių bazę.
Tikisi bent 40 darbo vietų
A. Marcinkevičius sakė, kad po naujienų apie būsimą gamyklą kalbėjęs su keliais gyventojais ir kol kas negirdintis vieningos pozicijos. Bendruomenė, kurią sudaro 55 nariai, susirinkime dar neaptarė DEMZ planų.
„Iš tikrųjų niekas nieko nežino, jau paskui po pietų pradėjo eiti žinutės, kad kažkas vyksta. (...) Kol kas aš nejaučiu jokio politikavimo, priešpriešos ar palaikymo, nes tos nuomonės dar nelabai ir aiškios“, – kalbėjo A. Marcinkevičius.
„Šiaip kaip žmogus galvoju valstybiškai. Aš ilgametis valstybės tarnautojas ir daug yra tekę priimti sprendimų, kurie kartais pavieniams žmonėms neatrodo teisingi ir sąžiningi, bet vis tiek reikia žiūrėti valstybės interesų“, – pažymėjo jis.
Bendruomenės pirmininkas tvirtina, kad bandytų įtikinti Balbieriškio gyventojus amunicijos gamyklos nauda, tačiau neturėdamas informacijos apie planuojamą objektą dvejoja savo autoritetu tą sėkmingai padaryti.
„Aišku, į mano nuomonę (...) greičiausiai kažkiek įsiklausytų, girdėtų. Bet štai sumenksta ir mano nuomonė, kadangi aš pats truputėlį apgautas, jeigu ateinu ir pasakau, kad nieko nežinau, su manimi niekas nekalbėjo. Bendruomenė man greičiausiai sakys, (...) ką tu čia mums įrodinėji, jei nieko nežinai“, – nurodė jis.
Pasak A. Marcinkevičiaus, gyventojų DEMZ planai tiesiogiai neliečia, nes investicijai numatytą sklypą supa žemės ūkio paskirties teritorijos.
„Nebent kažkas keitė, bet mano žiniomis, pagal bendrąjį planą čia yra žemės ūkio paskirties, – bendruomenės pirmininkas rodo atsukęs kompiuterio ekraną su sklypų ribomis Ąžuoluose. – Tai tiesiogiai įtakos gyventojams nebus.“
„Tačiau bus transportas ir jis bus sunkiasvoris“, – akcentavo A. Marcinkevičius, keldamas klausimus dėl sklypui pasiekti reikalingų kelių asfaltavimo, gatvių dangos stiprinimo miestelyje ir numatomų sunkvežimių maršrutų.
„Čia tai (susisiekimo infrastruktūros atnaujinimą – BNS), ką neišvengiamai turės padaryti. Galvoju, kad bus didelė diskusija ir su šiuo ūkininku, nes jie tikrai labai stambūs“, – bendruomenės pirmininkas rodo į šalia Balbieriškio rūšiavimo centro esančią teritoriją, kurioje sukrauti šieno ritiniai.
A. Marcinkevičiaus duomenimis, tai yra bene stambiausio Balbieriškio seniūnijos ūkininko bazė. Pasak pirmininko, šis vertins, kiek planuojama veikla gali trukdyti ūkio veiklai, o vietos gyventojai apskritai žiūrės, kokios naudos gali gauti iš Ukrainos įmonės investicijų.
„Galvoju, jeigu vietiniai žmonės 40 darbo vietų gautų, 40 žmonių turėtų savo šeimas, kurios neišvežtų vaikų mokytis į Alytų, į Prienus, kaip dabar yra. (...) Tokia svajonė, kad 40 darbo vietų atitektų vietiniams žmonėms ir ne tik kvalifikuotiems“, – sakė bendruomenės pirmininkas.
Jis pažymėjo, kad grėsmės atveju amunicijos gamykla galėtų tapti taikiniu.
„Bet galima galvoti, kad tokia gamykla ir apsaugą turėtų ne eilinio fabriko, tai gal yra ir pliusų. (...) Perspektyvą aš matyčiau didelę. Tik, manau, didžiausias klausimas bus dėl saugumo, kiek tai padidina pavojaus grėsmę. (...) Aišku, kad tai nėra majonezo gamykla“, – kalbėjo A. Marcinkevičius.
„Mūsų niekas neklausia“
Po vizito pas „Balbieriškis juda“ pirmininką Pivašiūnuose (mat jis ir Pivašiūnų seniūnas), BNS žurnalistas atvyksta į Balbieriškį, vietos prekybos centrą „Darguva“.
Pardavėja Angelė Mieliauskienė poreikio gamyklai nemato: „Nereikia, ramiau gyventi bus žmonėms. Čia visi džiaugiasi dėl to, kad darbo vietų atsiras, bet kuo daugiau tokių visokių nesąmonių, tuo didesnė grėsmė patiems žmonėms.“
„Man atrodo, grėsminga. Ir tie rėmimai, pavyzdžiui... Gražiau susitartų, kad viskas būtų taikiau, baigtųsi visi karai, nes tik daugiau žūsta, ir čia nieko gero nėra. (...) Jeigu kas atsitiktų, tai didieji miestai kentėtų, taip pat štai tokios strateginės vietos“, – kalbėjo moteris.
„Valdžia tai visą laiką gražiai kalba, bet mūsų gi niekas neklausia. Niekas. Čia padarys taip, kaip padarys. O visai netoli iki mūsų bus“, – sakė A. Mieliauskienė.
Į parduotuvę išsigryninti pinigų užėjęs 49-erių automobilių remontininkas Darius Dirvanauskas BNS teigė neprieštaraujantis, kad prie Balbieriškio atsirastų amunicijos gamykla.
„Gerumas dėl Lietuvos saugumo, tik tiek. (...) Aš pats tarnavęs, tai žinau, jokių problemų nematau“, – sakė vyras.
Valdžia tai visą laiką gražiai kalba, bet mūsų gi niekas neklausia. Niekas.
Karštą penktadienio popietę Balbieriškio pagrindinėje Vilniaus gatvėje daugiau veiksmo prie dviejų prekybos vietų. Vienas kitas žmogus tvarko augmeniją, remontuoja namus. Dalis namų atrodo apleisti.
Prisistatyti toje įkaitusioje gatvėje nepanorusi pora dėl planuojamos gamyklos buvo skeptiška. Vyras tvirtino, kad gyventojai šiems verslo ir valdžios ketinimams neturi jokios įtakos.
„Taikinys, jeigu čia rusai paleis raketų ar ką. (...) Ginklus gaminti, čia kaip pasakyti, blogai“, – sakė vyras.
Svečių namuose „Loreta“ 69-erių virėja Ona Blažukienė išdidžiai pasisako gimusi ir užaugusi Balbieriškyje: „Labai gražus mūsų miestelis.“
Planus prie miestelio statyti DEMZ gamyklą moteris sveikina, o būgštavimus dėl tokio objekto buvimo potencialiu taikiniu atmeta, akcentuodama, kad agresijos atveju visa Lietuvos valstybė taptų taikiniu.
„Atsiras darbo vietų žmonėms, tai pliusas. Kiek yra nedirbančių, motyvacija bus gyventi, pinigus uždirbti. Aš, pavyzdžiui, senelė – dirbu darbe, nesėdžiu, man įdomu gyventi, tiesiog pamirštu, kad aš sena“, – kalbėjo O. Blažukienė.
„Galvoju, kad jau rusas susilpnėjęs stipriai, ir džiaugiuosi, kad mes Europos Sąjungoje, ne vieni. Kiti galbūt kalba (blogai – BNS) ant ukrainiečių ar panašiai, bet aš galvoju, kiek Lietuva padėjusi Ukrainai, ateityje mes galėtume būti kaip broliai“, – sakė moteris.
„Aš galbūt nesulauksiu, bet mano anūkai, proanūkiai gal važinės laisvai, ir darbai bus, ir panašiai. Ten, pagal mane, labai psichologiškai ir morališkai stipri tauta“, – pridūrė ji.
Tikisi Baisogalos scenarijaus
Netoliese „Darguvos“ kieme tujas geni 50-ies vadybininkas Rolandas Steputis, su šeima atvykęs pas uošvius. Vietinių gamyklos atmetimo reakciją jie vadina laikina ir pasakoja apie „Rheinmetall“ fabriko privalumus Baisogalai.
„Galvojame, kad gerai. (...) Mes ir Baisogaloje giminaičių turime. Pradžioje buvo skeptiški, dabar visi džiaugiasi“, – sako R. Steputis.
„Ten ir kavinės atsirado, ir maistas, ir valgyklos, ir nakvynė. Aišku, milijonų nemoka, bet vis judesys, nereikia sėdėti. Kaip tik buvome savaitgalį giminės susitikime Baisogaloje, jie džiaugiasi“, – tikino vyras.
Pasak jo sutuoktinės, 48-erių finansininkės Rimos Steputienės, pradžioje „visą laiką būna atmetimas“.
„Bus daugiau darbo vietų, bus gerai. Tėvams neaktualu. Jaunimui bus į gera, kas dar darbo jėga, mes taip galvojame“, – kalbėjo moteris.
BNS rašė, kad numatomoje DEMZ gamyklos teritorijoje anksčiau planuota įrengti Šaulių sąjungos dronų treniruočių bazę. 2024-ųjų lapkritį Vyriausybė buvo nutarusi sklypą perduoti Šaulių sąjungai, bet jai teritorija taip ir neatiteko.
Šio nebaigto projekto vystymą A. Marcinkevičius BNS pateikė kaip sektiną komunikacijos su bendruomene pavyzdį.
Pasak bendruomenės pirmininko, Prienų rajono savivaldybės vadovai tuomet inicijavo susitikimą ir pranešė gyventojams apie dronų treniruočių bazės ketinimus, pateikė detalius planus, rengė diskusijas su savivaldybės specialistais ir taip visiškai įtikino gyventojus.
„Mes turėjome visą informaciją, ją pateikėme bendruomenei ir štai ten viskas buvo gerai. Kodėl atsisakė, kodėl nedarė, negaliu atsakyti, nežinau šito. Bet tai pavyzdys, kaip reikėjo padaryti ir dabar“, – teigė A. Marcinkevičius.
Kaip skelbė BNS, DEMZ yra didelis gynybos prekių tiekėjas Ukrainos kariuomenei.
Kilus plataus masto karui Ukrainoje, įmonė perorientavo veiklą iš civilinės į karinės produkcijos gamybą. Bendrovė turi padalinių visoje Ukrainoje, kur yra įdarbinusi apie 4 tūkst. žmonių.
Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą – kitų metų pabaigoje arba rudenį.
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