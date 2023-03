Kontrolierė: policijos sprendimas surinkti plakatus prie ambasados ribojo saviraišką

Policijos generaliniam komisarui rekomenduota užtikrinti, kad policijos pareigūnai paisytų pagarbos žmogaus teisėms principo bei jų veiksmai būtų būtini ir proporcingi siekiamam teisėtam tikslui įgyvendinti.

Kaip trečiadienį pranešė Seimo kontrolierių įstaiga, kontrolierė vertino informaciją ir vaizdo įrašą socialiniame tinkle „Facebook“ apie tai, kaip policijos pareigūnai šių metų sausio 4 dieną surinko ir išvežė prie Sakartvelo ambasados sienos protestuotojų paliktus plakatus.

Plakatus su užrašais #SAVE MISHA prie ambasados paliko protestuotojai, siekę išreikšti susirūpinimą itin prasta laisvės atėmimo bausmę atliekančio buvusio Sakartvelo prezidento Michailo Saakašvilio sveikatos būkle ir raginę šalies vyriausybę sudaryti galimybę jam gauti sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje.

Tyrimo metu Seimo kontrolierė pastebėjo, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas yra konstatavęs, jog saviraiškos laisvė yra vienas esminių demokratinės visuomenės pagrindų, o kiekvienas šioje srityje taikomas formalumas, sąlyga ar apribojimas turi būti proporcingi siekiamam teisėtam tikslui.

Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad plakatai buvo palikti prie Sakartvelo atstovybės siekiant išreikšti poziciją ir susirūpinimą dėl konkrečių Sakartvelo valstybės valdžios sprendimų. Taigi, jų palikimo vieta nebuvo atsitiktinė.

E. Leonaitė pastebėjo, kad plakatų ar kitų daiktų palikimas prie užsienio valstybių atstovybių, tokiu būdu išreiškiant poziciją (protestą, palaikymą) dėl užsienio valstybės vykdomos politikos ar konkrečių užsienio valstybės vyriausybės sprendimų, toje valstybėje vykstančių įvykių ir pan., yra paplitusi praktika Vakarų demokratijose.

Demokratinėje teisinėje valstybėje turi būti siekiama užtikrinti, kad kiekvienas asmuo galėtų netrukdomai naudotis saviraiškos laisve.

„Tokie veiksmai laikytini vienu iš saviraiškos laisvės įgyvendinimo būdų, o atitinkami daiktai – saviraiškos laisvės įgyvendinimo priemonėmis, kuriomis išreiškiamos tam tikros idėjos”, – pastebėjo Seimo kontrolierė.

Pasak jos, „demokratinėje teisinėje valstybėje turi būti siekiama užtikrinti, kad kiekvienas asmuo galėtų netrukdomai naudotis saviraiškos laisve“.

Nors Policijos departamentas kaip teisinį plakatų nurinkimo pagrindą nurodė Policijos įstatymo nuostatas, įpareigojančias policiją įgyvendinti nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevenciją, nagrinėjamu atveju Seimo kontrolierei nebuvo pateikta duomenų apie tai, kad protestuojančių asmenų veiksmai neatitiktų viešosios tvarkos arba visuomenės moralės reikalavimų.

„Be to, nebuvo pateikta duomenų, kad šių reikalavimų neatitiktų protestuotojų plakatų turinys, pavyzdžiui, jais būtų kurstoma neapykanta, pritariama tarptautiniams nusikaltimams, juose būtų pavaizduota uždrausta simbolika ir kt.“, – teigė Seimo kontrolierė.

Be to, E. Leonaitė pastebėjo, kad policijos pareigūnai turi veikti paisydami, be kita ko, Policijos įstatyme įtvirtinto pagarbos žmogaus teisėms principo.

Atsižvelgdama į tai, kad pagal tyrimo metu gautus duomenis policijos pareigūnų veiksmai nebuvo nukreipti į teisei priešingų veiklų užkardymą arba jų prevenciją, Seimo kontrolierė padarė išvadą, kad šie pareigūnų veiksmai neturėjo pakankamo teisinio pagrindo.