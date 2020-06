Koronaviruso krizė: svarbiausios trečiadienio naujienos

Viruso plitimas. Lietuvoje praėjusią parą nuo koronaviruso mirė trys žmonės – du Antavilių pensionato globotiniai ir vienas Vilniaus miesto klinikinės ligoninės pacientas, visi jie buvo garbaus amžiaus ir turėjo gretutinių ligų. Per parą patvirtinti šeši nauji užsikrėtimo atvejai, trys iš jų susiję su švente Širvintų rajone esančioje Kernavėje – užsikrėtė šventės dalyvių vaikai. Širvintų savivaldybėje dviem savaitėms atšaukti kultūros ir sporto renginiai. Trečiadienį popiet pranešta apie dar du atvejus, kurie bus įtraukti į ketvirtadienio statistiką – koronavirusas patvirtintas Lietuvos pašto laiškininkui bei buvusiai Kartenos ligoninės pacientei.

Karantino nutraukimas. Vyriausybė nusprendė nuo birželio 17 dienos nutraukti karantiną, tačiau išlieka valstybės lygio ekstremali situacija. Vyriausybė sako, kad ekstremali situacija būtina, siekiant toliau drausti atvykimą iš šalių, kur ligos plitimas yra didelis, riboti žmonių skaičių masiniuose renginiuose, bei užtikrinti parengties lygį. Opozicija teigia, kad šia priemone gali būti piktnaudžiaujama didinant valstybės išlaidas neperžiūrint biudžeto.

Ribojimų švelninimas. Vyriausybė leido atnaujinti reguliarius keleivinius skrydžius į Lietuvą iš Airijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Kroatijos bei Kipro ir padidino renginiuose galinčių dalyvauti žmonių skaičių. Nuo birželio 17 iki 30 dienos renginiai gali būti organizuojami ir vykdomi atvirose erdvėse, juose dalyvaujant iki 700 žiūrovų ar dalyvių, o uždarose erdvėse - iki 150. Liepos 1-16 dienomis atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose galės dalyvauti iki 1000 dalyvių, uždarose erdvėse – iki 200.

Rizikos vertinimas. Vyriausybė patvirtino koronaviruso valdymo strategijos priemonių planą. Jame nustatyta, kad koronaviruso rizikos grupei bus priskiriami 65-erių ir vyresni gyventojai. Iki šiol buvo įvardijama 60 metų riba. Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad amžius teisės aktuose pakeistas, įvertinus Lietuvos sergamumo ir mirtingumo statistiką.

Ekonomikos planas. Vyriausybė patvirtino 6,3 mlrd. eurų vertės ekonomikos skatinimo planą. Jam iki 2021 metų pabaigos žadama skirti apie 6,3 mlrd. eurų. Iš jų naujos ir papildomos investicijos sudarys 2,2 mlrd. eurų, likusią 4,1 mlrd. eurų dalį – paspartintos jau suplanuotos investicijos.

Mokslininkų perspėjimai. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ekspertai teigia, kad nors pandemija Baltijos šalyse nuslopinta, situacija kitose kaimyninėse šalyse vis dar kelia nerimą. Lenkijoje kasdien fiksuojama iki 500 naujų susirgimų, Karaliaučiaus krašte sergamumo lygis auga ir jau triskart viršija Lietuvos rodiklius, Baltarusijoje naujų ligos atvejų skaičiai mažėja iš lėto. Mokslininkų teigimu, Baltijos šalių gyventojai nėra kaip nors išskirtinai genetiškai atsparesni virusui, kadangi Baltarusijoje, kurios gyventojai genetiškai artimi Lietuvai, sergamumas yra labai aukštas.

GPM tarifas. Seimo Biudžeto ir finansų komitetas nepritarė prezidento Gitano Nausėdos pasiūlymui penkiais procentiniais punktais pusmečiui mažinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Tai dar mažina tikimybę, kad šalies vadovo pasiūlymas sulauks paramos parlamente. Prezidentas teigia, kad papildomos pajamos dirbantiesiems per vartojimą skatintų ekonomiką ir taip sušvelnintų krizės padarinius. Valdantieji tikina, kad ši priemonė nėra socialiai teisinga, nes nepadeda spręsti socialinės atskirties ir skurdo problemų, kai kurie kritikai mato riziką, kad dabar sumažinus tarifą politikams gali neužtekti valios nuo kitų metų tarifą atstatyti į dabartinį lygį.

Parama žiniasklaidai. Prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlė skirti valstybės paramą nuo koronaviruso krizės nukentėjusiai žiniasklaidai. Prezidento siūlymu, parama būtų skirta įvertinus pajamų iš reklamos sumažėjimą šių metų antrąjį ketvirtį, ir siektų 6 mln. eurų.

Turizmo skatinimas. Ekonomikos ministerija paskelbė, kad kai kuriems užsienio turistams rudenį svarstoma valstybės lėšomis kompensuoti kas trečią nakvynę Lietuvoje.

Ūkio nuosmukis. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija paskelbė, kad Lietuvos BVP šiais metais susitrauks 8,1 proc., jei bus išvengta antrosios koronaviruso bangos. Jei metų antroje pusėje bus naujas protrūkis, ekonomika smuks 10,4 proc. Kitais metais numatomas atsigavimas – Lietuvos BVP prognozė 2021 metais siekia 3,4–6,4 proc.

FNTT tyrimas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba paskelbė pradėjusi tyrimą dėl greitųjų COVID-19 testų pirkimo. Tyrimo duomenimis, sudarydama 6 mln. eurų vertės sutartį su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija įmonė galėjo klastoti dokumentus ir pateikti melagingus duomenis apie greitųjų testų gamintoją.

Pacientų reabilitacija. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, kad nuo birželio 17-osios pacientai, kuriems diagnozuojama lengva koronaviruso infekcijos forma ir neturintys, kur izoliuotis, tą galės padaryti tik vienoje medicininės reabilitacijos įstaigoje – Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje, o ne šešiose, kaip buvo numatyta balandžio pradžioje.

Dezinformacija. Europos Komisija apkaltino Rusiją ir Kiniją vykdant kryptingas dezinformacijos kampanijas Europos Sąjungoje apie koronaviruso pandemiją. Specialų komunikatą paskelbusi Komisija žada griežčiau kovoti su dezinformacija, tačiau Lietuvos diplomatai pasigenda tvirtesnės pozicijos dėl to, kaip bus siekiama interneto platformų bendradarbiavimo pažabojant klaidinančios informacijos srautą.

Priedai pareigūnams. Vyriausybė skyrė daugiau kaip milijoną eurų pareigūnų priedams už viršvalandžius ir darbą ne pagal grafiką valdant koronaviruso situaciją. Pinigai skirti apmokėti darbui balandžio mėnesį.

Užsienyje:

* Latvijoje atšaukta beveik tris mėnesius galiojusi nepaprastoji padėtis, tačiau iškart įsigaliojo praėjusią savaitę parlamento priimti teisės aktai, kurie užtikrina galimybę toliau taikyti būtinus suvaržymus ir numato pagalbos mechanizmus piliečiams ir verslui per koronaviruso pandemiją. Futbolo federacija paskelbė, kad Latvijos futbolo sezonas bus atnaujintas birželio 15 dieną, o valdžios institucijos pranešė, kad per penkis mėnesius nesurinko 6 proc. planuotų pajamų. Per parą Latvijoje nustatyti trys nauji užsikrėtimo atvejai, Estijoje – vienuolika. Rusijoje per parą užfiksuota 8,4 tūkst. naujų COVID-19 atvejų ir 216 mirčių, Baltarusijoje – 801 atvejis ir šešios mirtys.

* Europos Komisijos pareigūnai pranešė, kad rekomenduos valstybėms narėms atverti išorines sienas nuo liepos 1 dienos. Tuo metu Vokietijos vyriausybė iki rugpjūčio 31 dienos pratęsė kelionių draudimą į Europos Sąjungai nepriklausančias šalis ir iš jų.

Svarbios naujienos, nesusijusios su koronavirusu:

* Įtarimų korupcija sulaukęs Valdas Sutkus atsistatydino iš Lietuvos verslo konfederacijos prezidento pareigų. Naujuoju prezidentu išrinktas laikinai šias pareigas pastaruoju metu ėjęs lobistas Andrius Romanovskis. V. Sutkus teigia nesutinkantis su jam pareikštais įtarimais, bet sako, kad dėl susidariusios situacijos jam tinkamai toliau eiti LVK prezidento pareigas yra neįmanoma.