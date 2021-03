Kovo 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.58 val., leidžiasi 19.50 val. Dienos ilgumas 12.52 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 7.40 val., teka 20.50 val.

Vardadieniai:

Almantas, Antonija, Bertoldas, Helmutas, Manvydas, Sandra

Datos:

Lietuvos įstojimo į NATO diena (2004 m.)

1877 — gimė poetas ir vertėjas Juozas Šnapšys-Margalis. Mirė 1921 m.

1902 — gimė poetas Leonas Kuodys. Mirė 1975 m.

1906 — JAV gimė publicistas, prozininkas Martynas Gudelis. Mirė 1993 m. Čikagoje.

1936 — gimė kultūros istorikas Gediminas Ilgūnas.

2004 — Lietuva priimta į NATO.

2012 — pagrindinis Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris“ prizas atiteko lenkų režisieriaus Grego Zglinskio filmui „Drąsa“.

2013 — būdamas 50 metų amžiaus mirė poetas, teatro kritikas Valdas Gedgaudas.

2015 — savo namuose uostamiestyje netikėtai mirė Klaipėdos dramos teatro vadovas 71 metų Gediminas Pranckūnas.

2015 — eidamas 69-uosius metus mirė rašytojas Petras Dirgėla.

Kovo 29-oji pasaulio istorijoje:

1629 — restitucijos aktu katalikams Vokietijoje sugrąžinta nuosavybė.

1790 — gimė 10-tasis JAV prezidentas (1841—1845 m.) John Tyler (Džonas Taileris).

1792 — nužudytas Švedijos karalius Gustavas III.

1801 — Didžioji Britanija užėmė Danijos ir Švedijos kolonijas Indijoje.

1848 — prasidėjo trejus metus trukęs Danijos karas su Prūsija.

1899 — gimė sovietų saugumo šefas Lavrentijus Berija.

1901 — pirmuosius federalinius rinkimus Australijoje laimėjo leiboristai.

1936 — nacių tvirtinimu, 99 procentai balsavusių rinkimuose Vokietijos palaikė jų iškeltus kandidatus.

1943 — gimė D.Britanijos ministras pirmininkas John Major (Džonas Meidžoras).

1951 — Kinijos vyriausybė atmetė JAV pasiūlymą derėtis dėl taikos Korėjoje.

1967 — Prancūzija pagamino pirmąjį atominį povandeninį laivą.

1973 — paskutiniai JAV kareiviai paliko Vietnamą.

1989 — du čekų paaugliai nesėkmingai mėgino užgrobti Vengrijos lėktuvą, skridusį iš Prahos į Frankfurtą, ir mėgino pabėgti į JAV.

1992 — sulaukęs 68 metų amžiaus, mirė Princesės Dianos tėvas Grafas Spencer (Spenceris).

1994 — serbai ir kroatai pasirašė ugnies nutraukimo Kroatijoje sutartį.

1995 — tūkstančiai Ruandos pabėgėlių pasitraukė į Tanzaniją.

2010 — prestižinę Pritzker (Prickerio) architektūros premiją, kurią daugelis vadina šios srities Nobelio premija, pelnė architektai iš Japonijos Kazuyo Sejima (Kadzujo Sedžima) ir Ryue Nishizawa (Riuė Nišidzava).

2014 — Didžiojoje Britanijoje įsigaliojo įstatymas, leidžiantis registruoti tos pačios lyties asmenų santuokas.

Kovo 29-oji šou pasaulyje:

1943 — gimė kompozitorius, klavišinių muzikos instrumentų atlikėjas Vangel (Vangelis).

1957 — gimė aktorius Christopher Lambert (Kristoferis Lambertas).

1963 — gimė amerikieičų reperis M.C.Hammer (Em Si Hameris).

1964 — gimė australų super modelis Elle MacPherson (Elė Makferson).

1979 — Eric Clapton (Erikas Kleptonas) vedė Patti Boyd (Pati Boid), buvusią George Harrison (Džordžo Harisono) žmoną.

1980 — britų grupė „BeeGees“ buvo apkaltinta plagijavimu. Įtarimą sukėlė daina „How Deep Is Your Love“. „BeeGees“ apeliaciniame teisme bylą laimėjo.

2004 — būdamas 82-ejų mirė britų aktorius ir rašytojas Peter Ustinov (Piteris Ustinovas), kuris buvo vadinamas vienu įdomiausių pasaulio pasakotojų ir parodijų meistrų. P.Ustinovas „Oskarais“ buvo apdovanotas už vaidmenis filmuose „Spartakas“ (Spartacus) ir „Topkapis“ (Topkapi).

2008 — buvusios britų ministrės pirmininkės Margaret Thatcher (Margaret Tečer) sūnus Mark Thatcher (Markas Tečeris) per slaptą ceremoniją Gibraltare dar kartą vedė. 54 metų M.Thatcher sumainė žiedus su 42 metų Sarah Russell (Sara Rasel), su kuria draugavo trejus metus.

2009 — po kovos su vėžiu Los Andžele mirė trimis „Oskarais“ apdovanotas Maurice Jarre (Morisas Žaras), kuris parašė muziką tokiems filmams kaip „Daktaras Živagas“ (Doctor Zhivago) ir „Arabijos Lorensas“ (Lawrence of Arabia). Jam buvo 84 metai.

2012 — filmo „Saulėlydis“ (Twilight) žvaigždė Peter Facinelli (Piteris Fasinelis) pranešė, kad skiriasi su savo žmona Jannie Garth (Dženi Gart) ir pateikė skyrybų prašymą.

2019 — Billie Eilish (Bili Ailiš) išleido debiutinį albumą „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, kuris pelnė prestižinį „Grammy“ metų albumo apdovanojimą, o atlikėja tapo jauniausia muzikante, laimėjusia šį apdovanojimą.