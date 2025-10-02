Kultūros bendruomenę palaikantis VU rektorius: turi būti atkurtas pasitikėjimas

„Jeigu reikėtų dabar sakyti, kuria linkme mes turime judėti, tai aš manau, kad pagrindinis dalykas, kuris turi įvykti – tai pasitikėjimo atkūrimas“, – ketvirtadienį LRT televizijoje kalbėjo R. Petrauskas.
„Viena vertus, pasitikėjimo institucijomis, o antra vertus, pasitikėjimo žmonių ir tų bendruomenių savimi, kad jos ne tik gali ir turi kažką pasakyti, bet jų ir išklauso prieš priimant sprendimus. Ir dar vienas labai svarbus dalykas – pasitikėjimas tuo, kad vis dėlto išsilavinimas, kompetencijos, žinios, išmanymas yra esminės kategorijos, esminės vertybės, kurios turi būti“, – teigė VU rektorius.
Jis pabrėžė, jog politikai, pasiekę valdžios pozicijas, negali elgtis kaip nori.
„Tai, kad (politikai – ELTA) laimėjo rinkimus, savaime nereiškia, kad jie po to jau elgiasi taip, kaip nori. Jie turi atstovaut įvairioms grupėms, bendruomenėms ir panašiai. Todėl šiuo atveju, jeigu reikėtų vėl pasakyti, ką turi dabar politikai padaryti – jie turi išgirsti valstybę. Valstybė turi kalbėti kritiškai mąstančios, suinteresuotos, stebinčios ir veikiančios bendruomenės vardu. Tai svarbu, kad valstybė išgirstų šitą bendruomenės balsą“
ELTA primena, kad, šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį pareiškė, kad bus inicijuojama derybinė grupė, skirta spręsti susiklosčiusią situaciją dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos. Vis dėlto, tos pačios dienos vakarą į trečiąją asamblėją susibūrusi kultūros bendruomenė nutarė pokalbiuose su derybine grupe nedalyvauti.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
