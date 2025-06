Kultūros ministras lėšas sovietų karių palaikų iškėlimui žada kitais metais

„Iš tikrųjų klausimas labai svarbus ir ne tik Šiaulių miesto savivaldybė, bet ir kelios kitos savivaldybės rūpinasi tuo klausimu, kaip iškelti iš miesto centro karių kapus. Mes (...) taisykles patvirtinsime. Problema yra kita – biudžetas“, – šią savaitę Seime Vyriausybės valandos metu kalbėjo Š. Birutis.

„Kol kas šiemet tokio biudžeto nėra numatyta iškėlimams. Kitais metais, tikiuosi, jis bus numatytas biudžeto projekte ir patvirtintas, tai bus galima tai atlikti“, – sakė jis.

Kultūros ministerija gegužę BNS nurodė, kad klausimas dėl sovietų karių palaikų iškėlimo tvarkos turėtų būti išspręstas per artimiausius mėnesius. Anot jos, parengta tvarka pateikta tarptinstituciniam derinimui.

Šiaulių meras Artūras Visockas BNS teigė besitikintis karių palaikus iškelti dar šiais metais, jei prireiks, iš pradžių tai padarys už savivaldybės lėšas.

„Jeigu dabar negalima skirti pinigų, nieko tokio, mes tą pasidarysim iš savivaldybės pinigų, o vėliau kompensuosime ir aš tikiuosi, kad tai bus galima padaryti“, – BNS sakė A. Visockas.

„Norime jau šiemet susitvarkyti su tuo dalyku, nes tai užtruko per ilgai ir aš jau netgi ironizuoju, sakau, įdomu labai, kas greičiau bus nukelta – ar Salomėjos (Nėries – BNS) paminklas, (...) ar vis dėlto greičiau bus iškelti tie Šiaulių kapai iš miesto centro“, – kalbėjo jis.

Jei Vyriausybė nesuteiktų galimybės kompensuoti atliktų darbų, A. Visocko teigimu, „tai būtų nesąžininga“.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad tokias finansines galimybes turi ne visos savivaldybės.

Šitoj vietoj akivaizdu, kad Lietuva turėtų padengti tuos kaštus ir tai būtų teisinga.

„Varėnoje ar kitur yra daug tų karių, o miesto biudžetai maži, tai jie niekaip neišsikeltų, jeigu to nebūtų numatyta valstybės biudžete. Be to, kai kalbam apie ideologiją, tai ideologija yra visos Lietuvos. O čia yra būtent ideologijos atvejis. Ir šitoj vietoj akivaizdu, kad Lietuva turėtų padengti tuos kaštus ir tai būtų teisinga“, – teigė jis.

A. Visockas taip pat pabrėžė pasitikintis kultūros ministru, kad jis parengs žadėtą tvarką, mat Š. Birutis yra šiaulietis, o „šiauliečiai žodžio laikosi“.

Kaip rašė BNS, vadinamoji Desovietizacijos komisija praėjusių metų rugpjūtį nusprendė, kad miestų ir miestelių aikštėse, skveruose palaidoti sovietų karių palaikai turėtų būti iškelti ir perlaidoti vadovaujantis tarptautinėmis sutartimis.

Toks sprendimas priimtas apsvarsčius Šiaulių miesto ir Varėnos rajono savivaldybių kreipimusis.

Anot komisijos pirmininko Vito Karčiausko, sovietai laidojo arba perlaidojo karius miestų ir miestelių centrinėse aikštėse sąmoningai kurdami „Didžiojo Tėvynės karo“ naratyvą, tai yra ne pagarbą kariams išreiškiantys, o ideologiniai objektai, pažeidžiantys įstatymą.

Po šio sprendimo Šiaulių meras A. Visockas teigė prašysiantis Kultūros ministerijos pagalbos, nes karių palaikų perkėlimas turi būti atliktas teisėtai, o ne skubotai.

Šiaulių centre esanti karių palaidojimo vieta įtraukta į Kultūros vertybių registrą. Jame nurodyta, kad ten palaidoti 52 Sovietų Sąjungos kariai, žuvę Antrajame pasauliniame kare.

Merkinėje 244 sovietų kariai palaidoti skvere, vietoje, kur anksčiau stovėjo bažnyčia. 2007 metais čia įrengtose naujose paminklinėse plokštėse iškalta 240 žuvusių karių pavardžių.