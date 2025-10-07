Kultūros protestas: kas toliau?

Nors penktadienį, spalio 3 d., I. Adomavičius atsistatydinimo, spalio 5-ąją per šalį nuvilnijo įspėjamasis streikas. Visoje Lietuvoje kultūros atstovai ir juos palaikantys žmonės rinkosi norėdami perduoti aiškią žinutę: „Nemuno aušra“ ir kultūra – nesuderinama, negalima šiai partijai patikėti Kultūros ministerijos. Kas toliau? Ar kultūros atstovai pasieks savo tikslą? O gal daugiausia laimės „Nemuno aušra“? Apie tai – diskusija „Žinių radijo“ eteryje.
Smūgis prezidentui
Portalo „Delfi“ vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė sako nepamenanti kito tokio didelio kultūros bendruomenės susivienijimo, kaip savaitgalį vykęs kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas ir kiek anksčiau – protestas prie prezidentūros. Vieną iš tikslų bendruomenei pavyko pasiekti – kultūros ministru paskirtas Ignotas Adomavičius penktadienį, spalio 3 d., atsistatydino. Tačiau pagrindinis protestuojančiųjų tikslas kitas – jie sako griežtą „Ne“ „Nemuno aušros“ atstovams Kultūros ministerijoje.
Ir iš spaudos, ir iš socialinių tinklų matyti, kad emocijos šiuo metu tiesiog verda. R. Lukaitytės-Vnarauskienės teigimu, prezidentas, skirdamas I. Adomavičių kultūros ministru, įstūmė save į krizę. „Žvelgiant į šiuos įvykius matyti, kad formuojasi labai graži protestų kultūra. Patys intelektualiausi šalies žmonės išėjo protestuoti. Tau labai stipri žinutė prezidentui“, – sako portalo „Delfi“ vyr. redaktorė.
Įspėjamasis streikas Kaune: „Tai gali būti paskutinis kartas“
Kultūros bendruomenė jaučiasi negirdima
Jai pritaria ir portalo „15min“ vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis. Jo teigimu, ši situacija, ypač jeigu protestai tęsis toliau, tai gali labai pakenkti ir prezidento reitingams, ir autoritetui.
Akivaizdu, kad „Nemuno aušra“ niekaip nesisieja su kultūra.
„Man atrodo, kad Gitanui Nausėdai labai svarbu, kaip jį vertina kultūros bendruomenė. Man atrodo, kad jis nori būti laikomas aukštosios kultūros dalimi, jam tai svarbi tema, tačiau prezidentas sulaukė gana griežtos kritikos, nes patvirtino dabar jau buvusį kultūros ministrą“, – svarsto portalo „15min“ vyr. redaktorius.
Jis dalijasi šįryt kalbėjęs su vienu pagrindinių protesto vedlių, režisieriumi Karoliu Kaupiniu ir iš jo išgirdęs, kad dabartiniai prezidento komentarai, skirti kultūros bendruomenei, nuvylė ir kultūros bendruomenė jaučiasi, kad šalies vadovas jų iki galo neišgirdo.
Krizė gilės
Tai, kas vyko savaitgalį, sako „15min“ vyr. redaktorius, protestuojus pakylėjo ir įkvėpė. Visa tai jis vadina demokratijos švente ir pabrėžia, kad demokratija – ne tik rinkimai, bet ir galimybė išsakyti savo valią ir būti išgirstiems ir po jų.
V. Beniušio teigimu, jeigu „Nemuno aušra“ į kultūros ministrus vėl siūlys savo partijos narį, krizė tik gilės, protestuotojai nori, kad „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo kultūros ministerijos, kadangi ši partija, protestuotojų manymu, yra grėsmė valstybei. Protestuojančios kultūros bendruomenės nusiteikimą dar labiau sustiprino tam tikri partijos veiksmai – pvz., įžeidūs Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai apie kultūrą ir kultūros kūrėjus, Ukrainos vėliavos pašalinimas iš ministerijos.
R. Lukaitytė-Vnarauskienė pažymi, kad kultūra – labai svarbi vastybės dalis, ir sako besidžiaugianti, kad susiformavo pilietinė kultūrininkų visuomenė, kuri nesileidžia stumdoma.
„Akivaizdu, kad „Nemuno aušra“ niekaip nesisieja su kultūra ir kad ir kokio kandidato jie ieškotų, neįsivaizduoju, kas sutiktų eiti vadovauti šios partijos valdomai ministerijai“, – teigia R. Lukaitytė-Vnarauskienė.
Daugiausia laimi R. Žemaitaitis?
Kiek kitokios nuomonės laikosi Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Ainė Ramonaitė. Jos nuomone, protestuojant peržengiamos sveiko pilietiškumo ribos, nes sveikas pilietiškumas, sako ji, turėtų laikytis demokratijos taisyklių, o pirmoji demokratijos taisyklė sako, kad išrinktą valdžią, net jeigu ji nepatinka, reikia priimti. Be to, ji įžvelgia ir rimtesnių rizikų. A. Ramonaitės teigimu, tokia populistinė partija kaip „Nemuno aušra“ viską pasuks savo naudai: jau dabar dalijami partijos laikraštukai, kuriuose rašoma, kad elitas susimokė ir puola „aušriečius“. „Nemuno aušra“ laimi šį informacinį karą, įsitikinusi profesorė.
„R. Žemaitaitis dabar kuria savo kaip maištininko aureolę ir turbūt jam pavyks įtikinti net dalį tų žmonių, kurie už jį nebalsavo. Kita problema – dėl esamos situacijos džiūgauja ir Rusijos propagandistai. Iš kitų šalių matome puikių pavyzdžių, kad kai kokia nors partija atribojama nuo valdžios, per kitus rinkimus ji grįžta su didele balsų persvara“, – sako A. Ramonaitė.
V. Beniušis pritaria, kad „Nemuno aušra“ situaciją apvers aukštyn kojom, teigdami, kad juos, paprastus žmones, puola elitas.
R. Lukaitytės-Vnarauskienės teigimu, į situaciją turėtų labiau įsitraukti ir vadinamosios tradicinės partijos – labiau atliepti žmonių poreikius, daugiau kalbėti apie tai, kas jiems rūpi, kad populistams neliktų vietos naratyvui apie paprastų žmonių ir juos puolančio elito kovą.
