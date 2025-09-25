Ignotas Adomavičius žada ieškoti „bendrų kelių“ su jį kritikuojančia kultūros bendruomene

„Tarp vienų žmonių tikrai jaučiu pasitikėjimą, sulaukiau daug pasveikinančių žinučių ir tikrai daug bendruomenės narių mane patikino, kad džiaugiasi mano paskyrimu. Deja, kiti žmonės, kurie dabar nepasitiki arba galvoja kitaip, tai galbūt teks pradėti dirbti ir tikrai rasime bendrą pokalbį ir rasim bendrą konsensusą, kaip galėtume surasti dialogą. Tai aš tikrai už atvirą dialogą – bendrauti ir surasti bendrus kelius į tą kultūrą“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė I. Adomavičius.
Tuo metu „Nemuno aušros“ atstovu nepatenkinta kultūros bendruomenė Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje, ketvirtadienį rengia protestą.
I. Adomavičius sako dar nežinantis, ar pavyks jam susitikti su akcijos dalyviais, nes Seime numatytos jo ir kitų ministrų priesaikos.
„Matysime, o ateityje tikrai stengsiuosi susitikti su visais bendruomenės nariais, kurie išreikš norą susitikti“, – kalbėjo paskirtasis ministras.
I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po prisistatymo Prezidentūroje.
„Mano pasisakymas buvo iš tikrųjų jautrus, aišku, daug emocijų ir daug pliūpsnių. Taip pat žinome, kad čia viskas buvo labai greitai, reikėjo atlaikyti visą puolimą“, – kalbėjo paskirtasis ministras.
„Nemuno aušra“ rinkimų programoje į Seimą kultūros srityje buvo numačiusi didinti kultūros renginių prieinamumą, depolitizuoti „konservatorių įvykdytą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro pertvarką“.
Paklaustas, kiek prisidėjo prie šios programos rengimo, I. Adomavičius teigė to nedaręs, nes tuomet dar nebuvo aktyvus partijos narys.
Kita vertus, jis teigė esąs pasiruošęs rengti Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planą.
„Pirminiai dalykai, ką ir sakiau vakar kalboje, lietuvių kalba, užsienio žmonių arba imigrantų integracija (...). Tada yra kultūros paveldo išsaugojimas, (...) visas pastangas reikia įdėti žydų kultūrai atminti ir išpuoselėti, ir išsaugoti. Taip pat kalbėjau apie tai, kad reikia atstatyti Senąją (Vilniuje buvo Didžioji sinagoga- BNS) sinagogą“, – teigė politikas.
Emocingoje kalboje Prezidentūroje I. Adomavičius teigė, kad diskusijos dėl jo užgožė pirmadienį minėtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines.
Paklaustas, kokiuose menininkui pagerbti renginiuose jis yra dalyvavęs, politikas teigė dar nespėjęs to padaryti.
„Galbūt spėsiu šeštadienį į baletą“, – kalbėjo I. Adomavičius.
Kaip rašė BNS, darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė, jog netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.
