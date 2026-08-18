Kur Lietuvoje gyvenama ilgiausiai, o kur – trumpiausiai

Higienos institutas suskaičiavo, kur Lietuvoje žmonės gyvena ilgiausiai, o kur trumpiausiai. Pačiame dugne atsidūrė Molėtai – čia žmonės gyvena trumpiausiai, vidutiniškai 71 metus, kai visos šalies vidurkis siekia 78 metus.
„Negali būti. Ar tikrai? Nežinau, neturiu nuomonės, bet čia viskas labai gražu – žuvies daug, vandens, geras oras“, – stebėjosi vyras.
„Net nežinau. Turėtų ilgiau gyventi, oras grynas, nežinau“, – svarstė moteris.
Kiti gyventojai ne tokie nustebę ir Molėtų krašte įžvelgia nemažai trūkumų.
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„Dėl savižudybių gal turbūt, nes kažkur kalbos eina ar kažką girdėjau, kad Molėtų rajone daug savižudybių“, – sakė pašnekovas.
„Jeigu reikėtų kompensuojamųjų vaistų, tai reikėtų palaukti“, – teigė moteris.
„Labai bloga socialinė rūpyba. Tai, kas duodama su slaugymu, pats susidūriau, yra labai labai blogai“, – pasakojo molėtiškis.
Higienos institutas patvirtina gyventojų spėjimą dėl prastesnio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo. Trumpesnę gyvenimo trukmę taip pat lemia rūkymas, alkoholio vartojimas, prasta mityba bei širdies ir kraujagyslių ligos.
„Galima daryti prielaidą, kad tai yra dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, nes tai labiau atokios savivaldybės, kur gyventojai sunkiau gauna sveikatos priežiūros paslaugas, rečiau naudojasi prevencinėmis sveikatos paslaugomis, ir tai lemia mažesnę tikėtiną gyvenimo trukmę“, – aiškino Higienos instituto atstovė Gabija Bulotaitė-Ruibienė.
„Galbūt reikėtų pritraukti naujų gydytojų ar panašiai. Su ligonine reikalai tokie, kad paslaugų nemažėtų, o, atvirkščiai, galbūt daugėtų“, – svarstė vyras.
Sutikti sportuojantys vyrai sako, kad Molėtuose žmonės gyvena trumpiausiai, nes jaunimas nebesportuoja.
„Bendrai paėmus, jaunimas mažiau sportuoja. Gal dėl to, kad niekas jų neskatina, kažkaip nemoko, gal mokykloje blogai mokomi“, – svarstė pašnekovas.
„Kaip tu žmogų ugdysi, mažą vaiką, nuo mokyklos laikų? Visi sporto būreliai ir taip toliau – turbūt nuo to prasideda visa ta rutina“, – sakė kitas vyras.
O štai ilgiausiai žmonės gyvena kurortuose prie jūros. Nidoje – 84 metus, Palangoje – 81-erius.
„Turime ir šimtamečių, ir 101 metų, ir vyresnių nei 90 metų. Tikrai. Ir mūsų bendrijoje yra žmonių, kuriems per 90, bet jie aktyvūs – dar ir dainuoja, ir šoka“, – pasakojo Palangos pensininkų bendrijos pirmininkė Honorata Savickienė.
Ir H. Savickienė, ir kiti palangiškiai įsitikinę – kurorte nėra kada senti.
„Veiklos pilna, užsiėmimų visokių, nemokamų renginių. Nueik rytinės kavutės išgerti, eik pušynu pasivaikščioti, prie jūros bet kokiu oru“, – vardijo H. Savickienė.
„Mes gyvename tokiame rojaus kampelyje – gamta švari, paukšteliai čiulba, kirai rytais neduoda miegoti, visus kviečia prie tilto rytą sutikti, saulėlydžio palydėti. Kokie pušynai gražūs. Todėl mūsų žmonės tokie laimingi“, – kalbėjo Palangos pensininkų bendrijos pirmininkės pavaduotoja Aleksandra Zdanavičienė.
Kurorto gyventojai mano, kad palangiškiams ilgą gyvenimą dovanoja jūra.
„Jūra, saulė – gal dėl to“, – svarstė moteris.
„Mums labai reikalinga ta jūra, tas vanduo, tas oras. Aš manau, kad tikrai duoda jėgų, o palangiškiams tuo labiau – jie čia visą laiką“, – sakė kita pašnekovė.
„Jodas ore ir tai padeda sveikatai. O kodėl visi važiuoja į Palangą prie jūros? Kad prailgintų savo gyvenimą nors keliomis minutėmis“, – teigė vyriškis.
Higienos institutas sako, kad žmonės Nidoje ar Palangoje gyvena ilgiau, nes šiuose miestuose daugiau sveikatai palankios infrastruktūros ir geresnis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas.
„Tikėtina, kad tam tikra gyvenamoji aplinka, tai yra infrastruktūra, kuri leidžia rinktis sveikatai palankesnius sprendimus, tarkime, fizinio aktyvumo infrastruktūra, taip pat sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas gali daryti įtaką tam, kad vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė yra didesnė“, – aiškino G. Bulotaitė-Ruibienė.
Gera žinia ta, kad Lietuvoje žmonės gyvena vis ilgiau. Specialistai tikisi, kad ši tendencija tęsis, nors statistiką visada gali pakoreguoti netikėti įvykiai, pavyzdžiui, dar viena pandemija, dėl kurios išaugtų mirtingumas.
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