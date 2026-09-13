Kyla klausimų, kodėl nebuvo reaguota į sekmadienio rytą Lietuvą kirtųsį objektą, sako ministras

Ministras sako, kad situaciją pirmadienį aiškinsis su kariuomenės vadovybe.
„Reaguota (paskelbus oro pavojų – BNS) tinkamai – geriau prevenciškai reaguoti ir įsitikinti, kad grėsmė nebuvo reali. Žmonės buvo įspėti, budrumo lygis buvo tinkamas. Visgi man kyla klausimų dėl ryte buvusio incidento, kai 4 val. ryto Lietuvoje irgi buvo radarais identifikuotas skraidantis objektas, tačiau nebuvo nei žmonės informuoti, nei naikintuvai pakelti“, – LRT radijui sekmadienį sakė R. Kaunas.
„Todėl dėl šio atvejo paprašiau kariuomenės vado rytoj ryte pateikti man konkrečią informaciją – kaip, kas, kodėl buvo atlikta ir kodėl priimti tokie sprendimai“, – pridūrė jis.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, sekmadienį 4.05 val. ryto karinių oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas anksčiau sekmadienį žurnalistams teigė, kad neinformuoti gyventojų bei nepakelti NATO naikintuvų nuspręsta matant objekto judėjimo trajektoriją radaruose.
„Objektas nežemėjo, jis išlaikė pastovų kursą, (...) bet skrydis buvo nuolat stebimas, buvome pasiruošę, (...) bet buvo priimtas toks sprendimas, kad to daryti nereikia, nes grėsmės tas objektas mūsų žmonėms neatnešė“, – sakė V. Vitkauskas.
Tuo metu geltonas oro pavojus Vilniaus mieste ir rajone bei Trakų ir Elektrėnų rajonuose iš viso truko apie 38 minutes – nuo 12.59 iki 13.37 valandos. Gyventojai gavo pranešimus, o iš Šiaulių pakilę naikintuvai nustatė, jog radarai fiksavo paukščių būrį.
R. Kauno teigimu, reikėtų imtis daugiau priemonių, kad pavojingus objektus nuo nepavojingų pavyktų atpažinti efektyviau.
„Gebėti identifikuoti paukščius, atskirti juos nuo dronų ar kitų skraidančių objektų, manau, tikrai reikėtų. Čia ir kariuomenės pastangos reikalingos ir be abejo papildomi sprendimai, kurie yra diegiami“, – kalbėjo ministras.
Paskelbus pavojų taip pat buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikti trys skrydžiai.
Geltonas pranešimo signalas reiškia, kad gyventojai kviečiami išlikti ramūs, nusimatyti saugią vietą.
(be temos)