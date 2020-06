L. Linkevičius prakalbo, iki kada neatsivers išorinės ES sienos

„Išorines sienas, tai tikrai turėtume atidarinėti – išorines, aš turiu omenyje, Europos Sąjungos sienas – atidarinėti koordinuotai. Bent jau yra toks supratimas iki 15 birželio to nedaryti, na o po to, matyt, tas procesas dar gali prasitęsti, prognozuočiau, iki pabaigos birželio, gal to nebūtų“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė L. Linkevičius.

Jis teigė, kad, skirtingai nei koronaviruso pandemijos pradžioje, išėjimas iš šios krizės Europos Sąjungoje turėtų būti koordinuotas, taip pat ruošiantis galimiems ateities iššūkiams.

Tuo tarpu jis taip pat pabrėžė, kad vidinės ES sienos jau atsiveria ir Baltijos šalys yra geras to pavyzdys.

Ir tas burbulas galiausiai išsiplės gal į Šengeno burbulą.

„Latviai, estai turime sukūrę tą kelionių burbulą, kurį visame pasaulyje pastebėjo, visos pasaulio agentūros, ne tik kad Europos. Lenkija, štai, artėja prie mūsų ir gana sparčiai, apie tai aptarėme su kolega ministru visiškai neseniai, manau, kad ir Suomija apie tai galvoja. Ir tas burbulas galiausiai išsiplės gal į Šengeno burbulą“, – kalbėjo L. Linkevičius.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, jei užsienio valstybėje per pastarąsias 14 dienų susirgusiųjų COVID-19 skaičius 100 tūkst. gyventojų bus nuo 15 iki 25, tokios šalies piliečiams leidžiama atvykti į Lietuvą, tačiau jiems privaloma 14 dienų izoliacija. Jei susirgimų skaičius neviršija 15 atvejų 100 tūkst. gyventojų, tokių šalių piliečiams ne tik leidžiama atvykti, bet jiems nereikia ir izoliacijos.

Šalių, kurios atitinka šiuos reikalavimus, sąrašą bendrai koordinuoja visos trys Baltijos šalys, tarp kurių judėjimo suvaržymai panaikinti jau anksčiau.