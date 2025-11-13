 Lapkričio 13-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2025-11-13 06:30
BNS inf.

Lapkričio 13-oji, ketvirtadienis, 46 savaitė.

Eltonas Johnas.
Dangaus kūnai: saulė teka 7.43 val., leidžiasi 16.22 val. Dienos ilgumas 8.39 val.

Mėnulis (delčia) leidžiasi 14.24 val., teka - .

Vardadieniai:

Arkadijus, Didakas, Eirimė, Norvydas

Datos:

Pasaulinė gerumo diena

Pasaulinė kokybės diena

Lapkričio 13-oji Lietuvos istorijoje:

1711 — gimė Stanislovas Rostrovskis, istorikas, Vilniaus akademijos profesorius. Mirė 1784 m.

1806 — gimė 1831 m. sukilimo prieš carą aktyvi dalyvė Emilija Pliaterytė. Mirė 1831 m.

1885 — gimė Martynas Yčas, lietuvių visuomenės veikėjas, teisininkas, memuaristas. Mirė 1941 m.

1912 — gimė rašytoja Stasė Jasiūnaitė. Mirė 1986 m.

1922 — susirinko Pirmasis Seimas.

1926 — gimė teatro pedagogė Irena Vaišytė. Mirė 1994 m.

1932 — gimė literatūros tyrinėtojas Albertas Zalatorius. Mirė 1999 m.

1978 — įkurtas Katalikų komitetas tikinčiųjų teisėms ginti, kurio steigėjai — penki Lietuvos kunigai.

2020 — į pirmąjį posėdį susirinko naujos kadencijos Seimas. Parlamento pirmininke slaptu balsavimu išrinkta liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

2023 — po daugiau nei dvejus metus trukusios kapitalinės renovacijos visuomenei Kaune atvertas Lietuvos zoologijos sodas.

Lapkričio 13-oji pasaulio istorijoje:

1312 — gimė Anglijos karalius Edvardas III.

1850 — gimė škotų rašytojas Robert Louis Stevenson (Robertas Luisas Styvensonas), išgarsėjęs romanais „Lobių sala“ ir „Pagrobtasis“.

1868 — mirė italų kompozitorius Gioacchino Rossini (Džoakinas Rosinis), operų „Sevilijos kirpėjas“ bei „Vilius Telis“ autorius.

1903 — mirė prancūzų tapytojas impresionistas Camille Pissarro (Kamilis Pisaro).

1907 — pirmasis prancūzo Paul Cornu (Polio Kornu) sukonstruotas sraigtasparnis pakilo nuo žemės apie du metrus.

1913 — amerikietė Mary Phelps Jacob (Meri Felps Džeikob) užpatentavo pirmąją šiuolaikinę liemenėlę moterims.

1945 — generolas Charles De Gaulle (Šarlis De Golis) išrinktas laikinosios Prancūzijos vyriausybės prezidentu.

1950 — Tibetas JT apskundė Kinijos agresiją.

1956 — JAV Aukščiausiasis teismas nusprendė, jog priešingos rasės žmonių atskyrimas visuomeninio transporto priemonėse prieštarauja šalies Konstitucijai.

1973 — elektrinių darbininkams bei šachtininkams pradėjus streiką, Britanijoje paskelbta nepaprastoji padėtis.

1980 — JAV kosminis aparatas „Voyager I“ į Žemę atsiuntė pirmąsias detalias Saturno nuotraukas.

1982 — JAV prezidentas Ronald Reagan (Ronaldas Reiganas) atšaukė sankcijas prieš Europos firmas, tiekiančias dalis SSRS dujotiekiui.

1997 — Irako prezidento Saddam Hussein (Sadamo Huseino) nurodymu iš šalies išsiųsti JTO ekspertai, inspektavę šios šalies ginkluotę.

1999 — anglų kilmės boksininkas Lennox Lewis (Lenoksas Liujisas) nenuginčijamai tapo šio amžiaus bokso čempionu sunkiasvorių kategorijoje, nugalėjęs Evander Holyfield (Evanderį Holifildą).

2009 — JAV kosmoso tyrimų agentūra NASA pranešė, kad Mėnulyje aptiktas „pastebimas“ užšalusio vandens kiekis. Pirminiai Mėnulio zondo duomenys rodo, kad misija sėkmingai aptiko vandens nuolat šešėlyje esančiame Mėnulio krateryje.

2022 — slovėnai pirmąja šalies prezidente moterimi išrinko su buvusia Jungtinių Valstijų pirmąja ponia Melania Trump (Melanija Tramp) siejamą teisininkę Natašą Pirc Musar.

Lapkričio 13-oji šou pasaulyje:

1955 — gimė amerikiečių aktorė, komikė ir dainininkė Whoopi Goldberg (Vupi Goldberg).

1980 — gimė amerikiečių aktorė Monique Coleman (Monik Kolman).

1992 — Elton John (Eltonas Džonas) pirmą kartą koncertavo Meksikoje. Į sostinėje vykusį pasirodymą susirinko 90 000 klausytojų.

1997 — įvyko miuziklo „Liūtas karalius“ premjera.

2008 — Didžiojoje Britanijoje gimęs būgnininkas Mitch Mitchell (Mičas Mičelas), paskutinysis iš gyvųjų legendinės praeito amžiaus 7-ojo dešimtmečio roko grupės „The Jimi Hendrix Experience“ narių, buvo rastas miręs viešbučio kambaryje Oregone. Muzikantui buvo suėję 62-eji metai.

2010 — vienas iš prancūzų Naujosios bangos kino tėvų Jean-Luc Godard (Žanas Liukas Godaras) pateko į Holivudo Šlovės muziejų — jam buvo įteiktas garbės „Oskaras“ už viso gyvenimo pasiekimus.

2013 — dainininkė ir aktorė Jennifer Hudson (Dženifer Hadson) buvo pagerbta 2 512-ąja žvaigžde legendiniame Los Andželo šaligatvyje.

2013 — būdama 83 metų mirė aktorė Barbara Lawrence (Barbara Lorens).

