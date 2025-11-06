Lapkričio 6-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Lapkričio 6-oji, ketvirtadienis, 45 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 7.29 val., leidžiasi 16.35 val. Dienos ilgumas 9.06 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 9.17 val., teka 16.22 val.
Vardadieniai:
Ašmantas, Leonardas, Lynartė, Melanijus, Vygaudė
Datos:
Pyragų diena
Tarptautinė projektų valdymo diena
Lapkričio 6-oji Lietuvos istorijoje:
1879 — gimė kalbininkas ir baltistas Kazimieras Būga. Mirė 1924 m.
1906 — Vilniuje įvyko Miko Petrausko lietuviškos operos „Birutė“ premjera.
1938 — gimė rašytojas ir dailininkas Leonardas Gutauskas, parašęs ir iliustravęs vaikų poezijos ir prozos knygų.
1944 — mirė literatūros istorijas ir kritikas, visuomenės veikėjas Jonas Šliūpas.
1960 — Niu Kastlyje (Pensilvanijoje) mirė pirmasis lietuvių kilmės boksininkas, tapęs pasaulio čempionu Jurgis Čepulionis (George Chip). Gimė 1888 m.
1988 — Rokiškyje prie Nepriklausomybės paminklo buvo iškelta tautinė vėliava.
2019 — Vyriausybė tuometį pasieniečių vadą Renatą Požėlą paskyrė policijos generaliniu komisaru.
2019 — į Lietuvą iš JAV parvežta buvusi teisėja ir parlamentarė Neringa Venckienė. Jai pareikšti įtarimai dėl teismo sprendimo nevykdymo, pasipriešinimo policijos pareigūnui, trukdymo antstoliui ir sudavimo į veidą Laimutei Stankūnaitei.
2022 — eidamas 94-uosius metus mirė prezidento Gitano Nausėdos tėtis Antanas Nausėda.
Lapkričio 6-oji pasaulio istorijoje:
1429 — Anglijos karaliumi tapo Henrikas VI.
1661 — gimė paskutinis Ispanijos Habsburgų dinastijos karalius (1665—1700) Karolis II.
1814 — gimė saksofono išradėjas Adolphe Sax (Adolfas Saksas). Mirė 1894 m.
1825 — gimė prancūzų architektas Charles Garnier (Šarlis Garnjė) — Paryžiaus operos teatro, Monte Karlo kazino bei Nicos observatorijos projektų autorius.
1860 — JAV prezidentu išrinktas Abraham Lincoln (Abrahamas Linkolnas).
1861 — gimė kanadietis fizinio lavinimo mokytojas James Naismith (Dżeimsas Neismitas), 1891 metais sugalvojęs krepšinio žaidimą.
1888 — Benjamin Harrison (Bendžaminas Harisonas) tapo Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentu.
1893 — Sank Peterburge mirė rusų kompozitorius Pyotr Tchaikovsky (Piotras Čaikovskis).
1928 — Jacob Schick (Džeikobas Šikas) užpatentavo pirmąjį pasaulyje elektrinį skustuvą.
1941 — mirė prancūzų rašytojas, detektyvų ir nuotykių romanų autorius Maurice Leblanc (Morisas Leblanas). Gimė 1864 m.
1942 — potvynio aukomis Indijoje tapo 10 tūkst. gyventojų.
1968 — Paryžiuje prasidėjo Vietnamo taikos derybos.
1991 — Romoje susitikę NATO valstybių lyderiai nutarė nutraukti priešpriešą SSRS ir jų sąjungininkų atžvilgiu bei pasiūlė partnerystę.
1993 — Gruzijos vyriausybės daliniai užėmė Zugdidį — paskutinę sukilėlių prezidento Zviad Gamsakhurdia (Zviado Gamsachurdijos) tvirtovę.
1996 — Kroatija tapo 40-ąja Europos tarybos nare.
1999 — 55 proc. australų nepritarė Australijos respublikos sukūrimui ir britų monarchijos panaikinimui.
2012 — būdamas 103 metų mirė JAV kompozitorius avangardistas Elliott Carter (Eliotas Karteris).
Lapkričio 6-oji šou pasaulyje:
1931 — gimė amerikiečių kino režisierius Mike Nichol (Maikas Nikolsas), išgarsėjęs 1966 metais sukurtu filmu „Kas bijo Virdžinijos Vulf?“
1946 — gimė amerikiečių aktorė Sally Field (Sali Fyld), vaidinusi filmuose „Mrs. Doubtfire“, „Forestas Gampas“.
1947 — gimė amerikiečių grupės „The Eagles“ narys Glenn Frey (Glenas Frei).
1955 — gimė Maria Shriver (Marija Šraiver), amerikiečių žurnalistė ir aktoriaus Arnold Schwarzenneger (Arnoldo Švarcnegerio) žmona.
1968 — gimė amerikiečių aktorius Ethan Hawke (Etanas Hokas) („Prieš saulėtekį“, „Mirusių poetų draugija“).
2011 — popmuzikos superžvaigždė Lady Gaga (Leidi Gaga) per televizijos MTV Europos muzikos apdovanojimų ceremoniją susižėrė keturis prizus, pasirodydama geriau nei 2010 metais.
