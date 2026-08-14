 Latvijoje numuštas dronas: operacija įvykdyta iš Šiaulių oro bazės

Latvijoje numuštas dronas: operacija įvykdyta iš Šiaulių oro bazės (Atnaujinta)

Lietuvai grėsmės nekilo
2026-08-14 08:51
Vakaris Vingilis (BNS)

Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, Lietuvos Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose.

<span>Latvijoje numuštas dronas: operacija įvykdyta iš Šiaulių oro bazės</span>
Latvijoje numuštas dronas: operacija įvykdyta iš Šiaulių oro bazės / Asociatyvi Lietuvos kariuomenės nuotr.

„Kaip žinia, įvykis įvyko kiek po 4 val. ryto, tai dar yra praėję mažai laiko. Operacija buvo įvykdyta iš Šiaulių oro bazės, iš ten kilo naikintuvai atpažinti objektą ir po keliolikos minučių objektas buvo atpažintas, sėkmingai sunaikintas. Galime pasidžiaugti, kad tai buvo sėkminga oro gynybos operacija, kuri buvo įvykdyta iš Lietuvos teritorijos“, – LRT televizijai penktadienį sakė jis.

Anot V. Vitkausko, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Tuo metu Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo.

„Tai labai panašus epizodas, kuris atsikartojo nuo gegužės mėnesio, kuomet buvo vykdomos operacijos prieš teisėtus taikinius Rusijoje ir Rusijos radioelektroninės kovos priemonės nukreipė šitą objektą, kuris įskrido į NATO teritoriją“, – aiškino NKVC vadovas.

„Kol kas buvo fiksuotas tik tas vienas objektas (Latvijoje – BNS), kuris pakeitė kryptį ir vietoje teisėto taikinio Leningrado srityje buvo nukreiptas į NATO teritoriją“, – tikino V. Vitkauskas.

Kiek vėliau žurnalistams incidentą Vyriausybėje komentavęs V. Vitkauskas teigė, kad objektas greičiausiai į Latviją įskrido iš Baltarusijos.

„Daugiau kažkokių objektų, įskridusių iš Rusijos ar Baltarusijos, šį rytą fiksuota nebuvo. (...) Kol kas dar objektas, mūsų žiniomis, nėra rastas Latvijos teritorijoje. Jis nukrito maždaug apie 150 kilometrų nuo Lietuvos sienos. Ir tikimės, kad suradus nuolaužas gal net pavyktų daugiau išsiaiškinti apie patį objektą, skrydžio kryptį ir panašius dalykus“, – aiškino jis.

Kol kas dar objektas, mūsų žiniomis, nėra rastas Latvijos teritorijoje.

Paklaustas, ar Lietuva matė įskrendantį droną arba jo trajektoriją, V. Vitkauskas pabrėžė, kad radarų sistema, kuri padeda fiksuoti incidentus, yra bendra, tad pagal radarų duomenis ir buvo priimtas sprendimas aktyvuoti naikintuvus, kurie kilo iš Šiaulių.

Kaip skelbė BNS, Latvijos ginkluotųjų pajėgų Jungtinio štabo atstovė Iveta Bėrzina (Iveta Bėrzinia) Latvijos radijui sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė.

Augadaugavos, Preilių, Rėzeknės, Balvų ir Alūksnės savivaldybėse apie 4 val. vietos (ir Lietuvos) laiku paskelbta oro erdvės grėsmė baigėsi 4 val. 50 min. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Šis drono perėmimas įvyko Europoje didėjant susirūpinimui dėl dronų veiklos, karui Ukrainoje tęsiantis jau penktus metus.

Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus.

Šiame straipsnyje:
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Latvijoje numuštas dronas
numuštas dronas

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Komentarai

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supratau
Slava ukranė- dar daugiau dronų imbecilams- nepamirškite aukoti, tai jūsų prievolė.
3
-1
patikslinimas
Netyčia pamiršo paminėti kieno kovins dronas pažeidė LV sieną....netyčia propagandos ir užsienio agentūros gazietka pamiršo.
3
0
Nieko tokio
va jau Lietuvoje atidaro ,,amunicijos'' gamyklą kuria statys ir valdys Ukraina. Tada manau tokių dronų bus numušta kur kas daugiau
9
-2
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