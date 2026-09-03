Laura Matjošaitytė: nesu gavusi nė vieno euro iš „Nemuno aušros“

„Pirmiausia, jokie sutartiniai santykiai manęs su viešojoje erdvėje minima partija nesiejo, tai yra faktas. Antras svarbus aspektas, iš šios partijos nesu gavusi pinigų nė vieno euro, tai irgi yra faktas“, – į VRK narius posėdžio pabaigoje kreipėsi L. Matjošaitytė.
Taip ji kalbėjo po to, kai „Delfi“ naujienų portalas šią savaitę paskelbė, kad prieš sugrįždama į VRK L. Matjošaitytė konsultavo „aušriečius“ dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai.
Pernai gegužę VRK nare tapusi teisininkė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat neatskleidė, ar už darbą „Nemuno aušrai“ gavo užmokestį, teigdama, kad informacija susijusi su jos, kaip advokatės, profesine veikla.
Iš Advokatūros įstatymo kylančius konfidencialumo ir profesinės paslapties reikalavimus L. Matjošaitytė akcentavo ir VRK nariams.
„Aš tų dalykų pati nepasirenku. Todėl negaliu komentuoti aplinkybių, susijusių su mano kaip advokatės profesine veikla. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą, profesinės paslapties apsauga apima ir kreipimosi arba nesikreipimo į advokatą faktą“, – sakė ji.
„Man svarbu, kad jūs šiuos aspektus žinotumėte“, – pažymėjo VRK narė, nesuteikusi progos kolegoms užduoti klausimus, teigdama, kad turi dalyvauti kitame posėdyje.
BNS rašė, kad 2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė.
Į komisijos narės pareigas ji sugrįžo pernai gegužę, jos ir teisininko Maksimo Reznikovo kandidatūras pateikė tuometis „Nemuno aušros“ deleguotas teisingumo ministras Rimantas Mockus.
L. Matjošaitytė anksčiau šią savaitę BNS pateiktame komentare atmetė „išskirtinį ryšį“ su „Nemuno aušra“, pabrėždama, kad neturi jokių ypatingų įsipareigojimų nė vienai politinei partijai ar rinkimų komitetui.
2025-ųjų gegužę naujos sudėties komisija sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, dalyje susilaikė.
VRK narė tvirtino, kad šie balsavimai nesudarė jai interesų konflikto ir pagrindo nusišalinti, nes sugrįžusi dirbti į komisiją neteikia konsultacijų politinėms organizacijoms.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija savaitės pradžioje nurodė vertinsianti, ar pradės tyrimą dėl L. Matjošaitytės galimo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo.
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