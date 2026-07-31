Liepos 31-oji – Sistemų administratoriaus diena

Šią profesinę šventę 2000 metais inicijavo amerikietis sistemų administratorius Tedas Kekatosas (Ted Kekatos). Jo tikslas buvo atkreipti dėmesį į specialistus, kurių kasdienis darbas užtikrina, kad įmonių ir organizacijų IT infrastruktūra veiktų patikimai visą parą.
Sistemų administratoriai prižiūri kompiuterių tinklus, serverius, duomenų bazes, elektroninio pašto sistemas, telefonijos sprendimus, užtikrina duomenų saugumą, šalina gedimus ir rūpinasi, kad darbuotojai galėtų sklandžiai naudotis technologijomis. Dažnai jų darbas tampa pastebimas tik tuomet, kai iškyla techninių problemų.
IT bendruomenėje jau daugelį metų gyvuoja draugiški juokeliai apie sistemų administratorius ir programuotojus. Sakoma, kad programuotojai kuria sistemas, o administratoriai daro viską, kad jos veiktų be trikdžių. Nors abi profesijos neretai mėgsta viena kitą pašiepti, iš tiesų jos yra glaudžiai susijusios ir viena be kitos sunkiai įsivaizduojamos.
Sistemų administratoriaus diena – puiki proga padėkoti specialistams, kurie dažnai dirba užkulisiuose, tačiau yra neatsiejama šiuolaikinio verslo, valstybinių įstaigų ir kasdienio žmonių gyvenimo dalis.
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