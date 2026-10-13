Lietuva pareiškė Rusijai griežtą protestą

Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikta griežto protesto nota.
Notoje pažymima, kad spalio 10–12 dienomis Rusijos ginkluotosios pajėgos surengė plataus masto atakas prieš Ukrainos miestus, kurių metu buvo naikinama civilinė infrastruktūra, įskaitant pašto logistikos centrus, energetikos ir geležinkelių objektus, gyvenamuosius rajonus ir kitus civilinius objektus.
Ypač tragiškų pasekmių sukėlė spalio 10 dieną valdomosiomis aviacinėmis bombomis įvykdyta ataka prieš Zaporižę, kuomet buvo tiesiogiai smogta gyvenamiesiems rajonams – apgadinti ir sugriauti 29 gyvenamieji namai bei dešimtys kitų civilinės paskirties objektų.
Pasak ministerijos, per šį išpuolį nužudyti 23 civiliai gyventojai, tarp jų keturi vaikai, 32 žmonės buvo sužeisti.
„Tokie išpuoliai nėra pavieniai atvejai. Jie yra sistemingos Rusijos teroro kampanijos prieš Ukrainos civilius gyventojus dalis“, – pabrėžia URM.
Jos pateiktais Jungtinių Tautų žmogaus teisių stebėjimo misijos duomenimis, per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius civilių aukų skaičius Ukrainoje, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, išaugo 55 proc., o 2024 metais atitinkamo laikotarpio aukų skaičių viršijo daugiau kaip du kartus.
„Šių išpuolių mastas, tęstinumas ir pasirinkti taikiniai patvirtina, kad Rusijos veiksmai yra sąmoningai nukreipti prieš civilius Ukrainos gyventojus ir civilinę infrastruktūrą. Tokie tyčiniai išpuoliai šiurkščiai pažeidžia tarptautinės humanitarinės teisės normas ir gali būti kvalifikuoti kaip karo nusikaltimai“, – teigia ministerija.
Lietuva griežtai smerkia šiuos nusikalstamus Rusijos veiksmus, kuriais sąmoningai nepaisoma tarptautinės humanitarinės teisės principų ir tarptautinės teisės normų, įpareigojančių konflikto šalis visais atvejais skirti civilius gyventojus ir civilinius objektus nuo karinių taikinių.
„Visi už šiuos nusikaltimus atsakingi asmenys turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn“, – nurodo URM.
Lietuva dar kartą patvirtina tvirtą paramą Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei ir teritoriniam vientisumui.