2025-12-23 11:53
ELTOS inf.

Gynybos resursų agentūra sudarė 156 mln. eurų vertės sutartį su Švedijos gamintoju „Saab Dynamics“ dėl prieštankinės amunicijos įsigijimo, antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Lietuva perka iš švedų prieštankinės amunicijos už 156 mln. eurų / SAAB nuotr.

Pagal šią sutartį Lietuva iš Švedijos įsigyja įvairių tipų 84 mm granatsvaidžio „Carl Gustaf“ šaudmenų, kurių vertė viršija 60 mln. eurų. Už daugiau nei 96 mln. eurų taip pat perkami vienkartiniai granatsvaidžiai AT4.

Krašto apsaugos ministras teigia, kad prieštankinės amunicijos pirkimas vykdomas siekiant sustiprinti Lietuvos gynybos pajėgumus.

„Svarbu garantuoti nenutrūkstamą Lietuvos kariuomenės aprūpinimą šiuolaikiška ir patikima amunicija. Todėl nuosekliai įsigyjami ir kaupiami 84 mm granatsvaidžio „Carl Gustaf“ šaudmenys bei vienkartiniai granatsvaidžiai“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.

Pasak ministerijos, įsigyta amunicija reikšmingai sustiprins Lietuvos kariuomenės pajėgumus naikinti priešo šarvuotąją techniką, įtvirtintus objektus bei gyvąją jėgą atvirose vietovėse. 

Raketa
Kaip ten su oro gynybos sistemomis ir priemonėmis? Ar Klaipėdos dujų terminalas ir naftos rezervuarai yra apsaugoti?
1
0
