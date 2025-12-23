Lietuva perka iš švedų prieštankinės amunicijos už 156 mln. eurų

Pagal šią sutartį Lietuva iš Švedijos įsigyja įvairių tipų 84 mm granatsvaidžio „Carl Gustaf“ šaudmenų, kurių vertė viršija 60 mln. eurų. Už daugiau nei 96 mln. eurų taip pat perkami vienkartiniai granatsvaidžiai AT4.
Krašto apsaugos ministras teigia, kad prieštankinės amunicijos pirkimas vykdomas siekiant sustiprinti Lietuvos gynybos pajėgumus.
„Svarbu garantuoti nenutrūkstamą Lietuvos kariuomenės aprūpinimą šiuolaikiška ir patikima amunicija. Todėl nuosekliai įsigyjami ir kaupiami 84 mm granatsvaidžio „Carl Gustaf“ šaudmenys bei vienkartiniai granatsvaidžiai“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
Pasak ministerijos, įsigyta amunicija reikšmingai sustiprins Lietuvos kariuomenės pajėgumus naikinti priešo šarvuotąją techniką, įtvirtintus objektus bei gyvąją jėgą atvirose vietovėse.
