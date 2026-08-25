Lietuva smerkia Baltarusijos sprendimą

Kaip antradienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), šis sprendimas yra „politiškai motyvuotas ir nepagrįstas žingsnis, kuriuo siekiama apriboti Baltarusijos piliečių prieigą prie informacijos apie ES ir jos valstybių narių įgyvendinamas pilietinės visuomenės stiprinimo, švietimo, mobilumo bei kitas paramos iniciatyvas“.
Pasak URM, programomis remiami Baltarusijos pilietinės visuomenės atstovai, studentai, mokytojai, tyrėjai ir nepriklausomos švietimo iniciatyvos. Šios iniciatyvos įgyvendinamos laikantis ES vertybių ir tarptautinės teisės principų.
Ministerija pabrėžia, kad CPVA yra ilgametę patirtį turinti Lietuvos viešoji institucija, administruojanti nacionalines, ES ir tarptautines programas, todėl Baltarusijos sprendimas jos ir ES finansuojamų programų informacinius išteklius paskelbti ekstremistiniais vertintinas ir kaip tendencingas mėginimas diskredituoti teisėtą tarptautinį bendradarbiavimą.
„Lietuva kartu su ES ir toliau rems Baltarusijos demokratines jėgas, pilietinę visuomenę, studentus, akademinę bendruomenę ir pilietines iniciatyvas. Vienašališki Baltarusijos režimo sprendimai nepakeis Lietuvos bei ES įsipareigojimo padėti Baltarusijos žmonėms ir užtikrinti jų galimybes gauti objektyvią informaciją bei naudotis tarptautinėmis paramos programomis“, – teigia URM.
Lietuva pabrėžia, kad šis Baltarusijos režimo sprendimas neturės jokio teisinio poveikio šalies teritorijoje.
„Lietuva reikalauja jį nedelsiant panaikinti ir pasilieka teisę imtis atsakomųjų politinių bei diplomatinių priemonių prieš Baltarusijos režimą, koordinuodamasi dėl tolesnių žingsnių su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis“, – skelbia ministerija.
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