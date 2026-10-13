Lietuva stiprins oro gynybą Lenkijoje gaminamomis „Piorun“ sistemomis

Susitarimo eigą ir tolesnį Lietuvos bei Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje pirmadienį Varšuvoje aptarė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras Władysławas Kosiniakas-Kamyszas.
„Lietuvos ir Lenkijos saugumas yra neatsiejamas, todėl mūsų bendravimas turi būti grindžiamas ne tik bendrais tikslais, bet ir konkrečiais veiksmais. Vienas svarbiausių mūsų prioritetų – stiprinti oro gynybą. Kartu turime dalytis patirtimi, koordinuoti institucijų veiksmus“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
Kalbėdamas su Lenkijos gynybos ministru jis taip pat pabrėžė didelį minų poreikį. R. Kaunas padėkojo Lenkijai už nuolatinį indėlį į regiono saugumą, įskaitant dalyvavimą NATO oro gynybos misijoje, bendras Lietuvos ir Lenkijos karių pratybas.
Aptardami saugumo situaciją, ministrai daugiausia dėmesio skyrė Rusijos keliamoms grėsmėms, intensyvėjančioms hibridinėms atakoms, pastarojo meto dronų incidentams Lietuvoje ir Lenkijoje ir kritinės infrastruktūros apsaugai.
Susitikime taip pat diskutuota apie JAV karinio buvimo regione svarbą, Lietuvos prioritetus per 2027 metų pirmininkavimą Europos Sąjungos (ES) Tarybai, Europos gynybos pramonės stiprinimą bei paramą Ukrainai.
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