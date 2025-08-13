Lietuva su JAV rengia Pabradės poligono 20 metų plėtros planą

Kaip trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), rengiamas ilgalaikis karinės infrastruktūros ir mokymų teritorijų vystymo planas Pabradės poligone, kuriuo bus vadovaujamasi plėtojant poligoną, planuojant, projektuojant ir statant objektus ateinančius dešimtmečius.
Anot KAM, ilgalaikis planas užtikrins sistemingą karinės infrastruktūros plėtrą, atsižvelgiant į JAV, Lietuvos ir kitų NATO sąjungininkų kariuomenių poreikius bei gerins gyvenimo ir pratybų sąlygas.
„Jau šį rudenį atidarysime naują apgyvendinimo, administracinę, maitinimo ir sandėliavimo infrastruktūrą JAV kariams Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje. Pabradės poligonas ir toliau plėsis pagal ilgalaikį planą, kurį rengiame ateinantiems dešimtmečiams. Visa infrastruktūra kuriama derinant JAV ir Lietuvos kariuomenės poreikius, užtikrinant geriausias sąlygas mūsų sąjungininkams, kad jie Lietuvoje jaustųsi kaip namuose“, – pranešime cituojama krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Amerikiečių kariai pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų pavasario, o nuo 2019-ųjų šalyje dislokuojami sunkieji batalionai.
Nuo 2022-ųjų Lietuvoje dislokuotas JAV batalionas sustiprintas artilerijos vienetu.
Vis dėlto šiuo metu Vašingtonas peržiūri savo pajėgų buvimą Europoje, o Lietuva siekia išsaugoti ar padidinti esamus pajėgumus šalyje.
„JAV karinis buvimas Lietuvoje – kritiškai svarbus atgrasymo veiksnys ir saugumo garantas Baltijos šalyse“, – rašoma KAM pranešime.
Lietuvos investicijos į JAV kariams skirtą infrastruktūrą viršija 200 mln. JAV dolerių.
