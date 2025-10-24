Lietuvai nesuteikus apsaugos, Cichanouskaja atšaukė vizitą į tarptautinį renginį Jerevane

„Taip, galiu patvirtinti, kad turėjome priimti sunkų sprendimą atšaukti ilgai planuotą, pirmąjį vizitą į Armėniją, skirtą „Euronest“ plenarinei sesijai. Tai susiję su sprendimu sustabdyti artimos apsaugos – Vadovybės apsaugos tarnybos – taikymą užsienyje“, – portalui tikino S. Cichanouskajos patarėjas Dzianis Kučynskis.
Pasak jo, komanda pasiūlė „sumokėti už vieno vadovybės apsaugos pareigūno vizitą į Armėniją“.
Jis taip pat patikino, jog nekritikuos Lietuvos sprendimo, o biuras yra dėkingas prezidentui, užsienio reikalų ministrui ir Seimo pirmininkui už pagalbą.
Armėnijoje vyks „Euronest“ renginys. Tai yra tarpparlamentinė Asamblėja tarp Europos Parlamento ir Rytų Partnerystės šalių parlamentų.
Kaip rašė BNS, Lietuvos institucijos spalį pranešė sumažinusios S. Cichanouskajos ir jos darbo patalpų apsaugos lygį. Pagal tuomet numatytus pokyčius Baltarusijos opozicijos lyderės namai ir biuras liko saugomi, tačiau ji neteko asmeninės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje.
Šie pranešimai sulaukė kritikos, teigiant, jog sprendimas buvo politinis, pataikaujant manantiesiems, kad 2020 metais į Lietuvą atvykusi S. Cichanouskaja yra pernelyg sureikšminama ir jos apsaugai skiriama per daug resursų, tiesa, dalis palaikiusių mažinimą tikino, kad jis pakeistas reaguojant į grėsmės lygį ir tai susiję su techninėmis priežastimis.
Visgi vėliau paskelbta, kad bent kol kas Lietuvoje Vadovybės apsaugos tarnybos apsauga lieka, jos pareigūnai S. Cichanouskaja saugo nuo atvykimo į Lietuvą 2020-aisiais.
Kęstutis Budrys: S. Cichanouskajai teikiame diplomatinę paramą
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ministerija Baltarusijos opozicijos lyderei S. Cichanouskajai teikia diplomatinę paramą toje valstybėje, kurioje ji lankosi, o su apsauga susiję klausimai yra Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) atsakomybė.
„Visi klausimai, kurie su biuro veikla ir su apsaugos organizavimu susiję, tai sprendžia tos institucijos, kurios yra atsakingos už tą veiklą – Vadovybės apsaugos tarnyba, – žurnalistams penktadienį sakė ministras. – Tai mes ką darome, ką darėme, esame pasiruošę daryti – suteikti visą diplomatinę paramą toje valstybėje, kurioje lankosi ponia Cichanouskaja. Tai šituo atveju mūsų ambasada Armėnijoje tai tikrai būtų pasiruošusi tą paramą suteikti, ar tai būtų bet kuri kita šalis, kur mes turime tuos pajėgumus.“
K. Budrys nesiėmė vertinti sprendimo nesuteikti apsaugos Jerevane.
„Aš tikrai nesiimsiu vertinti, kas jų veikloje yra svarbu, kas yra svarbiau, kur reikia vykti. Tai yra jų savarankiška veikla, jie tikrai nederina tų kelionių su Užsienio reikalų ministerija, kas yra visiškai natūralu, taip ir taip ir turėtų būti. Pats apsaugos peržiūrėjimas, dar kartą – tai nebuvo politinis sprendimas lygį žeminti, tai yra formos pakeitimas. Jeigu šitas formos pakeitimas trukdo veiklai, tai turbūt reikia kalbėtis biurui su apsaugą vykdančia institucija“, – sakė jis.
„15min“ žiniomis, baltarusių opozicijos lyderė svarsto galimybę iš Lietuvos persikelti į Lenkiją.
„Kur biuras nori vykdyti veiklą, jie patys yra laisvi apsispręsti, bet kur jis ir bebūtų, mes tikrai bendradarbiausime, nes turime labai daug bendrų temų“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.
