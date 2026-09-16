Lietuvoje atšaukta ekstremalioji situacija

Apie planus atšaukti ekstremaliąją situaciją Eltai anksčiau trečiadienį patvirtino žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
Rugpjūčio 22 d. Lietuvą užklupusios audros piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkst. „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) klientų, vėliau tiekimas tūkstančiams nebuvo atkurtas dar porą savaičių.
Dėl šios situacijos atsistatydino ESO vadovas Renaldas Radvila.
Ekstremalioji situacija dėl audros paskelbta rugpjūčio 26 d.
Ekstremaliajai situacijai suvaldyti buvo sutelktos rekordinės pajėgos – dirbo daugiau kaip 400 operatyvinių brigadų, per 1 tūkst. darbuotojų.
Vyriausybėje taip pat pristatytas „audrų paketas“ – jame, anot energetikos ministro, iki 2030 metų numatomi konkretūs tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai, generatorių pajėgumai, taip siekiant mažinti ateities stichijų poveikį.
Dėl rugpjūčio audros nuostolius skaičiuoja ūkininkai, dėl to numatoma kreiptis kompensacijų į Europos Komisiją (EK).
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