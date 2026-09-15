Lietuvoje – beveik mėnesį truksiančios pratybos „Perkūno griausmas“: pasakė, ką svarbu žinoti

„Šių pratybų pagrindinis tikslas bus treniruoti veiksmus pereinant iš taikos meto į krizinę situaciją, aktyvuojant taikos meto užduočių vienetus ir stiprinant pasienio ruožus bei kritinę infrastruktūrą, taip pat aktyvuojant greito reagavimo budinčius vienetus, siekiant neutralizuoti asimetrines grėsmes“, – antradienį pristatydamas pratybas sakė Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Premeneckas.
Pasak kariuomenės atstovo, pratybų metu per rugsėjo ir spalio mėnesius į įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukti iki 2,4 tūkst. aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių, dar daugiau negu 5 tūkst. rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius ir kitus reikalingus duomenis.
„Norime padaryti tą procesą greitesnį, sklandesnį, kad rezervo karių duomenų bazės būtų kaip galima tikslesnės, kad tie kariai, kurie yra pabaigę tarnybą ir vykdo aktyviojo rezervo pareigas, tiksliai žinotų, į kuriuos dalinius jiems reikia ateiti, kada prisistatyti, ką turėti, kad būtų visos pravestos procedūros, pradedant sveikatos, saugumo patikrinimu. Tai šitie visi dalykai yra pagrindinis pratybų mobilizacinės dalies tikslas“, – žurnalistams kalbėjo G. Premeneckas.
Pasak jo, taip pat bus aktyvuojamos karo komendantūros, karo komendantai priskirtose savivaldybėse treniruos sąveiką su Lietuvos kariuomenės vienetais bei kitomis institucijomis.
Kariuomenės atstovas pabrėžė, jog pratybomis siekiama kuo labiau priartėti prie realių krizinių sąlygų ir išbandyti veiksmus, kurie galėtų būti reikalingi faktinės krizės metu.
„Perkūno griausmo“ pratybos orientuojamos į vieną pagrindinį tikslą – valstybės mastu pasirengti ginkluotai gynybai, užtikrinant Lietuvos kariuomenės, valstybės institucijų, savivaldybių ir sąjungininkų veiksmų sinchronizavimą bei pasirengimą veikti kartu“, – sakė Gynybos štabo viršininkas.
Be kita ko, G. Premeneckas akcentavo, jog pratybos buvo suplanuotos iš anksto ir nėra tiesioginis atsakas į šiuo metu padidėjusį grėsmių lygį ar priešiškų valstybių vykdomą hibridinę veiklą.
Kaip rašė BNS, antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiama ir daugiau pranešimų apie galimą oro pavojų.
Savo ruožtu Gynybos štabo viršininkas teigė, kad pratybose daugiausia dėmesio bus skiriama operacinio lygmens sprendimų priėmimui ir vadaviečių sąveikai, tačiau dėl pastarųjų įvykių jos taip pat leis kariuomenei išbandyti naujas technologijas ir taktinius metodus.
„Taktiniame lygmenyje, be abejo, kiekvienos pajėgos tam tikrus uždavinius spręs, nors daugiau pratybos, pajėgų vadaviečių lygmenyje, koncentruosis į operacinio lygmens sprendimų priėmimą, sinchronizaciją tarp vadaviečių, sprendimų nurodymų, aukštesnėje vadavietėje NATO ir mūsų ginkluotų pajėgų vadavietėje“, – kalbėjo G. Premeneckas.
„Bet kartu, kadangi tikrai keletą savaičių tam tikru skirtingu intensyvumu dirbs visos Lietuvos kariuomenės pajėgos, bus geras laikas išbandyti ir naujas technologijas ar naujus taktinius metodus“, – pridūrė jis.
Kariuomenės atstovo teigimu, pratybų metu keliuose gali būti daugiau karinių vienetų, nes kai kurie sausumos pajėgų ir greitojo reagavimo pajėgoms priskirti daliniai vykdys užduotis prie kritinės infrastruktūros objektų ir pasienio postų, tačiau gyventojai apie konkrečias karių judėjimo vietas bus informuojami.
„Perkūno griausmo“ pratybos vyks Kauno rajono, Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybėse.
Pratybų metu taip pat bus treniruojamasi Kybartų pasienio užkardoje, Nidos užkardoje, Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale, laive „Independence“ ir Klaipėdos uosto infrastruktūroje.
„Perkūno griausmas 2026“ vyks iki spalio 15 dienos.
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