Lietuvoje – ir perkūnija, ir kruša: dalijasi įspūdingais vaizdais

Trečiadienį daugelyje rajonų trumpai palijo, vietomis griaudėjo perkūnija, kai kur iškrito smulki kruša. Aukščiausia oro temperatūra 16–20 laipsnių šilumos. Naktį lietus daugiausia lankėsi vakarinėje šalies dalyje, vietomis palijo smarkiai. Žemiausia oro temperatūra 8–13, o Nidoje, Ventėje ir Šventojoje – 14 laipsnių šilumos.
Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ Albertas pasidalijo įspūdingu vaizdu iš Melnragės. „Biški pakrapijo“ , – trečiadienio popietę rašė vyras.
Gausiai nušniokštė ir Palangoje.
Kruša pasitaikė ir Lazdijų rajone. „Lazdijų rajone – akcija ledams“, – rašė Lina.
Prognozuojama, kad ketvirtadienį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Daugelyje rajonų trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, pajūryje kai kur gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Rugsėjo 18 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Vakarinėje dalyje, vietomis, iki 84 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas. Vandens temperatūra upėse – 11–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.
Penktadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Vis gi sinoptikai turi ir gerų žinių.
Šeštadienį vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
„Atkeliauja vasariškas savaitgalis. Nors ketvirtadienį ir penktadienį daug kur palis, tačiau šeštadienį ir sekmadienį dėl labai šiltos oro masės iš pietvakarių lepins vasariška šiluma. Ji ilgai neužsibus, todėl išnaudokite savaitgalį tinkamai. Kadangi jau rugsėjo antra pusė, todėl visai gali būti, kad tokios labai šiltos dienos (kai vietomis sušyla iki 25-26 laipsnių) šiemet bus paskutinės. Ar pavyks sulaukti dar keleto vasariškesnių dienų parodys rugsėjo galas - spalio pradžia“, – mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Anot jo, gražiai sutaps, kad rugsėjo 22 d. vakare per patį rudens lygiadienį prasidės pokyčiai. Iš pradžių tik šiaurės vakaruose, o antradienį ir kitur. Jau trečiadienį oro srautai Lietuvos link judės iš šiaurės. Dienos taps kur kas vėsesnės ir sušils maždaug iki 12–16 laipsnių, o naktimis ims formuotis šalnos.
„Paprastai po lygiadienio (ir naktų su šalnomis) medžių lapai pradeda daug sparčiau margintis gražiomis rudens spalvomis. Auksinis ruduo jau ne už kalnų“, – rašė G. Valaika.
Grafike (meteologix) – pagrindinių orų modelių skaičiavimai. Oro temperatūros prognozė Kauno miestui. Kuo spalvotos linijos tarpusavyje glaudesnės, tuo prognozės patikimumas yra didesnis. „Orai ir klimatas Lietuvoje“ grafikas.
