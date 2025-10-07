Lietuvoje kaukė sirenos: pranešimus gavo ne visi

Pavojaus nėra
Visoje šalies teritorijoje nuo 11.52 val. tris minutes buvo tikrinamos sirenos, gyventojams per Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą į mobiliuosius telefonus buvo siunčiami trumpieji perspėjimo pranešimai.
„Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša: „Pratybų „Vyčio skliautas 2025“ metu, tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, įjungiant sirenas. Nustojus kaukti sirenoms, prašome įsijungti Lietuvos radiją ar televiziją. Būkite ramūs, vyksta pratybos, pavojaus nėra“, – rašoma pranešime.
Sirenoms kaukti nustojus, 11.55 val., per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei per regionines ir vietines radijo stotis buvo skelbiama informacija ir rekomendacijos.
Atsidūrus vietoje, kur sirenos nebūtų girdimos, rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją tam, kad būtų gauti trumpieji perspėjimo pranešimai.
Visa tai – pirmadienį prasidėjusių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas 2025“ dalis. „Vyčio skliautas 2025“ truks iki spalio 11 dienos.
Pranešimus gavo ne visi
Tiesa, kai kurie tautiečiai pranešimų į mobiliuosius telefonus negavo.
„Visą laiką skubiuosius pranešimus gaudavau, o šį kartą – ne“, – portalui kauno.diena.lt teigė skaitytoja Jolanta. To paties mobiliojo ryšio operatoriaus pranešimų negavo ir daugiau į redakciją besikreipusių žmonių.
Trumpųjų perspėjimo pranešimų perdavimas prasidėjo kartu su sirenų jungimo pradžia, t. y. 11.52 val. ir tęsėsi iki 12 val.
Kaip skelbė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, šie pranešimai siunčiami visiems mobiliojo ryšio vartotojams, tačiau juos priima tik tie telefonai, kuriuose yra nustatyta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Daugiau informacijos, kaip nusistatyti telefonus, pateikiama Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba mobiliojoje programėlėje LT72 (atsisiųsti programėlę galite „App store“ ir „Google Play“).
Portalas kauno.diena.lt kreipėsi į mobiliojo ryšio operatoriaus atstovus, gavę publikaciją papildysime.
