Lietuvoje – magnetinė audra

Kaip skelbia meteofor.lt, geomagnetinis aktyvumas turėtų padidėti naktį iš penktadienio į šeštadienį. Silpna audra (5 balai) prognozuojama nuo vidurnakčio iki 6 valandos ryto.
Vėliau prognozuojamas nedidelis suaktyvėjimas.
Geomagnetinės audros yra Žemės magnetinio lauko sutrikimai, kuriuos sukelia Saulės žybsniai ir Saulės vėjo srovės. Šios audros gali paveikti tiek technologijas, tiek žmones.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Tokių audrų metu žmonės gali jausti apatiją, padidėjusį nerimą, dirglumą. Be to, gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena, galvos skausmai.
Padidėjusio geomagnetinio aktyvumo laikotarpiu rekomenduojama:
Vengti pervargimo;
Palaikyti reguliarų miego režimą (7–9 valandos);
Gerti pakankamai vandens;
Sveikai maitintis;
Riboti kavos ir alkoholio vartojimą;
Vengti intensyvaus fizinio ir emocinio streso.
Be to, magnetinės audros gali paveikti ne tik sveikatą, bet ir techninių įrangų veikimą.
Galimi ryšių, navigacijos sistemų ir net palydovų sutrikimai. Tokie atsitikimai buvo ne kartą užfiksuoti magnetinių audrų metu.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, penktadienį prognozuojama be lietaus. Rytą vietomis rūkas. Vėjas pietryčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį pietinių krypčių, silpnas, dieną pietvakarių, vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–13, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Sekmadienį vietomis trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktį 2–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–14, dieną 15–19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 2 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 19 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Svyloje ties Guntauninkais – iki 32 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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