Lietuvoje – orų pokyčiai

Sekmadienį be lietaus. Vėjas nepastovios krypties, 2–7 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–20 laipsnių šilumos.
Pirmadienį be lietaus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, Kuršių nerijoje iki 11, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Antradienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–13, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 25 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Svyloje ties Guntauninkais – iki 43 cm ir Nemune ties Smalininkais– iki 12 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 13–16, Kuršių mariose – 15, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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