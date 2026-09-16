Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė

Tą pačią dieną startuoja ir šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas Nacionalinis judumo iššūkis. Jame prezidentas šalies gyventojus ragina burtis į komandas ir du mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu.
„Judumas – tai mūsų pasirinkimas gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tai vertybės, kuriomis gyvename ir kaip europiečiai. Tam nereikia didelių pastangų – reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu“, – kvietime teigia šalies vadovas.
Pasak Prezidentūros, iššūkio pabaigoje aktyviausių kiekvieno iššūkio komandų lauks specialūs šalies vadovo apdovanojimai.
Praėjusiais metais iššūkyje dalyvavo daugiau kaip 117 tūkst. žmonių.
Tuo metu Kaune rugsėjo 16–22 dienomis vyks pėsčiųjų ekskursijos, pažintinės kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešuoju transportu. Rugsėjo 19-ąją rengiamos masinės riedynės – dviratininkai, riedutininkai ir paspirtukininkai keliaus miesto gatvėmis, žaidimui bus atveriamas Karaliaus Mindaugo prospektas.
„Kaunas – žalias miestas, kuriame vis daugiau žmonių dviratį ar kitas mikrojudumo priemones renkasi ne tik laisvalaikiui, bet ir kasdienėms kelionėms. Nuosekliai investuojame į tam reikalingą infrastruktūrą ir siekiame, kad darniai judėti būtų patogu bei saugu. Riedynėmis norime dar kartą parodyti, kad toks pasirinkimas Kaunui svarbus ir vienam vakarui vieną judriausių miesto gatvių atiduodame riedantiems“, – sakė Kauno vicemeras Andrius Palionis.
Panevėžyje taip pat numatytos sporto ir socialinės iniciatyvos, mokyklų konkursai, žygiai bei diskgolfo varžybos.
Judumo savaitė baigsis rugsėjo 22-ąją minima Diena be automobilio, kai gyventojai bus skatinami bent vieną įprastą kelionę automobiliu pakeisti ėjimu pėsčiomis, važiavimu dviračiu ar viešuoju transportu.
Tarptautinė iniciatyva Europos judumo savaitė rengiama nuo 2002 metų.
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