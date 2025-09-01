Lietuvoje švenčiama Mokslo ir žinių diena: auga pedagogų darbo užmokestis

Paskirtoji premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šia proga tars sveikinimo žodį Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pirmakursiams ir dėstytojams.
Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė dalyvaus naujų mokslo metų pradžios šventėje Raudondvario gimnazijoje Kauno rajone bei Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Mokslo ir žinių dienos koncerte „Menų pašaukti. Nauja pradžia“ Vilniuje.
Nuo rugsėjo 1-osios pedagogų pareiginės algos koeficientai didinami 8 proc., vidutiniškai 8 proc. taip pat didės ir darbo užmokestis dėstytojams, mokslo bei neakademiniams darbuotojams.
Mokytojams, kurie dirba pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas, iki 2027 metų rugpjūčio pabaigos pratęsiamas padidintas apmokėjimas už darbo sudėtingumą. Nuo 2024 metų rugsėjo taikyta nuostata, turėjo nustoti galioti šių metų rugsėjį, tačiau buvo pratęsta.
Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, buvusi valdžia 2025-aisiais naujiems vadovėliams iš viso ketino skirti 25 mln. eurų, tačiau tam šiemet papildomai bus skirta dar 10 mln. eurų.
Šiais mokslo metais, anot ministerijos, bus peržiūrima valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba, ekspertų grupė atliks detalią egzaminų užduočių bei vertinimo analizę siekiant išsiaiškinti, kodėl abiturientams kilo sunkumų atliekant vienas ar kitas užduotis.
R. Popovienės teigimu, egzaminų išlaikymo kartelė bus peržiūrėta dar iki šių metų gruodžio 1-osios, tuo metu užduočių duomenų bazė bus atnaujinta remiantis tarptautine patartimi.
Parengtas ir siūlymas, kaip spręsti egzaminų organizavimo klausimą mokinių atostogų metu: siūloma, kad 1–10 klasių mokiniams pavasario atostogos būtų iki Velykų ir per šias dienas III ir IV gimnazijos klasių mokiniai galėtų laikyti suplanuotas lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų kalbėjimo dalis. III-IV gimnazijos klasių mokiniai atostogautų po Velykų.
Taip pat, anot ministerijos, kartu su švietimo bendruomene bus sprendžiama dėl matematikos egzamino privalomumo.
Tuo metu siekiant užtikrinti sklandžią mokinių registraciją į egzaminus, bus sudarytos sąlygos patiems mokiniams pasitikrinti, į kokius egzaminus ir kurioje sesijoje juos užregistravo mokykla.
