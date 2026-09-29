Lietuvoje vyks gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas

Sirenos bus įjungtos 11.52 val. ir kauks iki 11.55 valandos. Joms nustojus kaukti, per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regionines ir vietines radijo stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos gyventojams.
Trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus bus siunčiami nuo 11.52 iki 12 val. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) teigimu, sistemos patikrinimas vyks didžiausių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas 2026“ metu.
PAGD pabrėžia, jog, išgirdę sirenas, gyventojai turėtų įsijungti radiją ar televiziją, išklausyti skelbiamą informaciją ir elgtis pagal pateiktas rekomendacijas.
Departamento duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra 1163 perspėjimo sirenos, kuriomis galima perspėti apie 69 proc. šalies gyventojų.
Įgyvendinant Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos priemones, Lietuvoje suplanuota įdiegti dar 275 naujas perspėjimo sirenas, o 600 esamų sirenų visoje šalyje – prijungti prie centralizuotos perspėjimo sirenų valdymo sistemos.
Iki 2029 metų šalyje turėtų veikti 1438 perspėjimo sirenos, iš jų 1125 centralizuotai valdytų PAGD. Planuojama, kad sirenomis tuomet bus galima perspėti apie 75 proc. Lietuvos gyventojų.
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