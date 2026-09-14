 Lietuvos kariuomenė nekomentuoja incidento dėl Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rasto drono

Lietuvos kariuomenė nekomentuoja incidento dėl Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rasto drono

2026-09-14 15:49
Marius Jakštas (ELTA)

Lietuvos kariuomenė nekomentuoja Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rasto, kaip įtariama, Rusijos drono aplinkybių.

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<span>Lietuvos kariuomenė nekomentuoja incidento dėl Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rasto drono</span>
Lietuvos kariuomenė nekomentuoja incidento dėl Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rasto drono / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

„Lietuvos kariuomenė kitų valstybių veiklos ir jų teritorijoje vykstančių incidentų nekomentuoja“, – Eltai nurodė kariuomenė.

Kaip skelbta, apie rastą droną pirmadienį socialiniame tinkle „X“ pranešė Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.

Ministro teigimu, kariškiai paėmė įrenginį Vakarų Pamario vaivadijos Rusinovo kaime.

Savo ruožtu Lenkijos gynybos viceministras Cezary Tomczykas patvirtino, kad visi iki šiol turimi duomenys rodo, jog dronas yra rusiškas. Jis taip pat pranešė, kad įrenginys perduotas atitinkamoms tarnyboms ištirti.

Kaip anksčiau skelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, Lenkijos gynybos viceministras pirmadienį pareiškė, kad Rusija perėjo į naują eskalacijos lygį, o Europa susiduria su įvairiomis naujo pobūdžio Rusijos diversijomis.

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