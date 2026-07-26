 Lietuvos keliais judės karinė technika

Lietuvos keliais judės karinė technika

2026-07-26 14:41
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Lietuvos kariuomenė informuoja, kad sekmadienį ir pirmadienį šalies keliuose gyventojai gali pastebėti intensyvesnį NATO sąjungininkų karių ir karinės technikos judėjimą.

<span>Lietuvos keliais judės karinė technika</span>
Lietuvos keliais judės karinė technika / Lietuvos kariuomenės nuotr.

Intensyviausias karinės technikos judėjimas numatomas sekmadienio vakarą nuo 22 val. iki pirmadienio nakties, 2.30 val., Kalvarijos–Kazlų Rūdos kryptimi, skelbia kariuomenė.

„Siekiant užtikrinti eismo saugumą, karinės technikos kolonas lydės Lietuvos kariuomenės Karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriose kelio atkarpose galimi laikini eismo sulėtėjimai, todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto įvertinti kelionės laiką“, – teigiama pranešime.

Gyventojų prašoma būti atidiems, laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų ir vykdyti Karo policijos pareigūnų nurodymus.

Sąjungininkų pajėgų perdislokavimai yra įprasta NATO veiklos dalis, prisidedanti prie Lietuvos ir viso Aljanso gynybinio pasirengimo stiprinimo.

Lietuvos kariuomenė dėkoja gyventojams už supratingumą.

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