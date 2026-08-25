Lietuvos miestuose vyks nemokami „Senjorų piknikai“

Organizatorių teigimu, kol vasarą miestų parkai prisipildo koncertų ir festivalių, daliai vyresnio amžiaus žmonių šis metų laikas praeina gerokai tyliau, todėl ši iniciatyva primena, kad švęsti gyvenimą verta bet kuriame amžiuje.
„Pirmųjų piknikų metu daug kalbėjome apie bendrą stalą ir užsimezgančias draugystes. Šiemet norime žengti dar vieną žingsnį ir pakviesti senjorus tiesiog švęsti gyvenimą. Pasipuošti, išeiti iš namų, parodyti savo talentus, pabendrauti ir dar kartą sau priminti, kad gražiausios akimirkos vyksta ne kada nors vėliau, o čia ir dabar“, – teigė organizacijos SENJORO komunikacijos vadovė Sigita Kaminskaitė.
Pirmieji piknikai antradienį vyks Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijuose, Kuršėnuose, Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Kelmėje ir Vilkijoje, ketvirtadienį renginiai bus surengti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškyje, Mažeikiuose ir Telšiuose.
Pasak organizatorių, vienas didžiausių „Senjorų piknikų“ išskirtinumų – jog senjorai nėra tik žiūrovai, kiekviename mieste programą papildo tie, kurie skaito savo eiles, kviečia šokiui ar mankštai, dainuoja, pristato rankdarbius ar dalijasi kitais talentais.
„Piknikuose kviečiame senjorus nelaukti, kol kažkas kitas sukurs šventę. Kai žmogus kuria, dalijasi tuo, ką moka, užsimezga naujos pažintys, atsiranda daugiau pasitikėjimo savimi ir drąsos būti bendruomenės dalimi. Būtent tai ir kuria tikrąją šios iniciatyvos prasmę“, – pridūrė S. Kaminskaitė.
Anot iniciatyvos sumanytojų, „Senjorų piknikai“ kasmet tampa vis gražesniu pavyzdžiu, kaip aplink vieną idėją buriasi bendruomenė.
„Džiugu, kad kasmet prie iniciatyvos prisijungia vis daugiau bendruomenių, kultūros centrų, senjorų organizacijų ir vietos verslų“, – teigė organizacijos SENJORO atstovė.
Organizatorių teigimu, šių metų piknikai – didžiausi per visą ketverių metų istoriją, todėl išaugęs miestų skaičius ir kasmet gausėjanti bendruomenė rodo, kad senjorams reikia ne pasyvaus stebėtojų vaidmens, o gyvo susitikimo ir erdvės saviraiškai.
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